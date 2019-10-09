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09.10.2019 06:56
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Объявился василисник

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 227(7985)
Более сотни видов растений и животных, девятнадцать - мхов и лишайников, нуждающихся в защите, вошли в Красную книгу Междуреченского городского округа. Это уже шестое по счету муниципальное издание такого рода в Кузбассе.
Охраняемые природные территории не должны тормозить развитие регионов

Кандык сибирский и лютик кемеровский, выдра и козодой, марал и таймень... Над составлением перечня представителей редкой и исчезающей флоры и фауны сибирские ученые-биологи, краеведы, общественники и сотрудники заповедника "Кузнецкий Алатау" (в общей сложности два десятка авторов) трудились три года. А качественные снимки редких птиц, которые обитают на этой территории, издателям безвозмездно предоставило сообщество бердвотчеров - любителей "фотоохоты" на пернатых.

- Междуреченский городской округ получил предложение издать Красную книгу первым в Кузбассе, - напомнил завлабораторией Кузбасского ботанического сада Института экологии человека Федерального исследовательского угля и углехимии СО РАН Юрий Манаков. - Еще в 2001 году мы обратились к руководству муниципалитета с идеей создать в районе Поднебесных Зубьев особо охраняемую природную территорию (ООПТ) со статусом природного парка регионального значения. Это позволило бы сохранять уникальные растения и животных, продолжая при этом развивать туризм. А Красная книга - хорошее обоснование для открытия ООПТ. Но, к сожалению, поддержки в тот момент не нашли. Зато интерес проявили в администрации Таштагольского района. За полгода мы, используя богатейший местный материал, издали семь пособий для школьников. После этого Красные книги при поддержке спонсоров вышли в свет в Новокузнецком, Беловском, Чебулинском и Промышленновском районах. А остальные кузбасские муниципалитеты, можно сказать, стоят в очереди (следующий - Мариинский район).

Экземпляры нового издания переданы в междуреченские школы и библиотеки. Оно послужит основой для разработки концепции ООПТ, в состав которой войдут Поднебесные Зубья на севере округа и Великая Шорская стена близ поселка Ортон на юге. Напомним, что ученые Кузбасского ботанического сада этим летом исследовали мегалитический комплекс, а экспедиция была организована "Российской газетой".

Вклад в Красную книгу внесли педагоги и школьники Междуреченска, где уже двадцать лет действует объединение юных экологов. Ребята каждое лето участвуют в комплексных экспедициях по Кузнецкому Алатау, изучают и систематизируют собранные материалы и успешно представляют на научных конференциях и конкурсах. Например, руководитель объединения - учитель биологии и экологии 22-й городской школы Светлана Медведева - доказала, что под Междуреченском произрастает василисник ложнолепестковый, о чем раньше ученые не подозревали.

Общество Природа Общество Экология Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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