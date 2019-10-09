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09.10.2019 21:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Тамерлан по-сибирски

Массовая драка со стрельбой в Новосибирске заставила горожан вспомнить лихие 90-е
Текст: Никита Зайков ("Российская газета", Новосибирск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 228(7986)
Возле одного из новосибирских рынков среди бела дня неизвестные открыли стрельбу, в ответ летели палки, обломки кирпичей. "Совсем как в 90-е годы", - говорят горожане, призывая правоохранительные органы найти и изолировать зачинщиков потасовки. В полиции тем временем возбудили два уголовных дела по статьям о хулиганстве и вымогательстве. Сообщалось о 50 задержанных участниках массовой драки, а всего участников - около 200.

От подробных комментариев в правоохранительных органах отказываются, подчеркивая тем самым "незначительность" происшествия: никто ведь не погиб. Как рассказали "РГ" в региональном минздраве, к медикам обратились пять участников конфликта: у одного пациента зафиксировано сотрясение мозга, у второго травмирован глаз - оба госпитализированы. Еще троих осмотрели и отпустили на амбулаторное лечение. Отмечают: ни одного огнестрельного ранения, если в кого-то и попало, то резиновыми пулями.

В центре Москвы произошла массовая драка

Тем временем очевидцы и работники рынка настаивают (и ролики в Сети это подтверждают), что им пришлось иметь дело с людьми, вооруженными автоматическим оружием. То, что те не пустили его в ход и стреляли только из травматических пистолетов, едва ли делает конфликт пустяковым.

- Пишут, что стрельба произошла на Хилокском рынке, но такого на территории Новосибирска не существует. Есть торговый центр "Хилокский", - уточняет депутат областного заксобрания, в прошлом один из учредителей этого центра Алексей Александров. - На территории ТЦ не было никаких разборок, это место цивилизованного бизнеса. Однако неподалеку, в том числе на улице Малыгина, где произошел конфликт, действительно стали возникать небольшие розничные рынки. Очевидно, денежные потоки и отсутствие там порядка привлекают криминал.

Торговцы винят во всем организованное преступное сообщество, которое то ли возглавляет некий Тамерлан, то ли названо оно в честь великого завоевателя, - сведения разнятся. Работники овощного рынка утверждают, что "тамерлановцы" организовали систематические поборы не только с киосков, но даже с водителей фур. Чаша терпения оказалась переполненной, вот и встретили вооруженных людей кирпичами да палками.

Работники овощного рынка утверждают, что "тамерлановцы" организовали систематические поборы не только с киосков, но даже с водителей фур

Некоторые, комментируя ситуацию, напротив, говорят о больших долгах рыночных торговцев, с которых пришли спросить кредиторы. Должники, мол, взялись за первобытное оружие, вот противоположной стороне и пришлось защищаться с помощью травматического.

Разобраться во взаимных обвинениях правоохранителям будет непросто, но факт в любом случае остается фактом: налицо криминальные разборки в духе 90-х, когда на улице открыто грозят оружием. Уголовное дело, возбужденное по статье о вымогательстве, подтверждает: по сути, речь идет о рэкете - казалось бы, забытом явлении. Как утверждают на рынке, поборы здесь начались лет 10 назад. Теперь докатились и до беспредела.

Видео: В уфимском ТЦ произошла массовая драка

Кстати, ситуацией заинтересовался МИД Кыргызстана. В ведомстве не скрывают, что в конфликте принимали участие граждане этой республики. Вероятно, с происшествием связаны и рейды полиции в Ленинском районе Новосибирска при силовой поддержке Росгвардии, которые направлены на выявление нарушений миграционного законодательства. На данный момент проверили 195 граждан ближнего зарубежья, 30 из них доставили в участок. Как предварительный итог: 11 протоколов о нарушениях правил въезда и пребывания в России и столько же человек, помещенных в спецприемник. В скором времени они будут выдворены за пределы страны.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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