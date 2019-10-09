В Новосибирской области пройдет фестиваль NAUKA 0+

Наука - это совсем не скучно, а порой захватывающе интересно. Этот посыл намерены донести до школьников, а также их родителей организаторы традиционного фестиваля науки.

В этом году он посвящен 150-летию открытия Периодического закона химических элементов, но охватит практически все отрасли знания, хотя упор на науку о превращениях веществ и их свойствах будет сделан. В программе - выставка научных достижений, экскурсии на инновационные предприятия, открытые лекции, интерактивные занятия в лабораториях, научные шоу, интеллектуальные конкурсы и многое другое. Всего запланировано более ста мероприятий. Фестиваль откроется в пятницу в концертном зале имени Арнольда Каца и продлится до конца недели. Выставка достижений науки будет традиционно организована в залах библиотеки ГПНТБ.

Школьников ждет немало интересного. Например, в ходе экскурсии "Путешествие от клетки до молекулы" ребята побывают сразу в трех лабораториях - проточной цитометрии, компьютерного моделирования молекул и магнитного резонанса. В техуниверситете обещают дать возможность подробно осмотреть летательные аппараты - вертолет Ми-8 и истребитель Су-27. В Институте систематике и экологии животных СО РАН расскажут массу подробностей о динозаврах, обитавших на территории будущей Сибири, а также о том, как мы узнаем, чем питались и какой образ жизни вели давно вымершие животные.

Те, кто любит читать детективы, могут познакомиться с работой учебной криминалистической лабораторией, узнать, как идентифицируют личность по отпечаткам пальцев и как составляют фоторабот разыскиваемого преступника. Будущих врачей приглашают на экскурсию в анатомический музей медицинского университета. Дни открытых дверей проводят практически все вузы и НИИ Новосибирска, а также наукоемкие производства. Например, на заводе химконцентратов можно узнать, чем занимаются специалисты атомной энергетики и сколько за это получают.

Прямая речь

Алексей Васильев, министр науки и инновационной политики Новосибирской области:

- Этот фестиваль - не только подтверждение статуса нашего региона как научного и инновационного центра, но и уникальная возможность вывести науку за пределы стен лабораторий и институтов, сделать ее доступнее. Влияние научных достижений на нашу повседневную жизнь огромно. Мы стремимся показать проникновение научных достижений в нашу жизнь с помощью новых форматов мероприятий, в том числе интерактивных экскурсий, выставок, открытых лекций, научных шоу и так далее. Уверен, такая популяризация позволит максимально реализовать потенциал области в воспитании молодых кадров для отечественной науки, заинтересует молодежь заниматься исследованиями.