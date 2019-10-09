В Новосибирской области пройдет фестиваль NAUKA 0+

Новости

Российский союз туриндустрии нашел замену Турции 09:16
В России впервые за год подешевели автомобили с пробегом 09:00
В Саратовской области расследуют пытки утюгом в отделе полиции 08:59
Житель Магадана случайно узнал о собственном кредите 08:50
DJ Smash простил избивших его пермяков 08:49
Блогеры сравнили стоимость продуктов в России и на Украине 08:42
Lada Van не будет, но в планах - другие новинки 08:17
Приморский силач Иван Савкин сдвинул с места контейнеровоз 08:01
В Роскачестве объяснили, как не купить испорченную рыбу и икру 08:00
На Колыме усомнились в объективности рейтинга смертности от алкоголя 07:55
Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России 07:43
Минпромторг не нашел оснований для роста цен на воду 07:30
Три очка Ковальчука принесли победу "Лос-Анджелесу" 07:21
Врач предупредила, чем грозит отказ от сладкого 07:11
WADA подтвердило получение объяснений от Минспорта РФ 07:10
Ибрагимович открыл памятник самому себе 06:54
Кузнецов забил в первом матче после дисквалификации 06:44
Лидер КНДР посетил военную ферму 06:41
В США 800 тысяч человек оставят без электричества во избежание пожаров 06:31
В Приморье вандалы засыпали землей Вечный огонь 06:08
Власти Эквадора ввели комендантский час 05:56
"Роскосмос" запатентовал маскирующийся космический аппарат 05:41
Биробиджанский полицейский спас жизнь человеку по дороге на работу 05:25
Турция атаковала позиции курдов на севере Сирии 05:18
Посол России: Визовый беспредел тормозит ремонт здания дипмиссии в США 05:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
ВС разъяснил, как получить деньги за неработающую бытовую технику
ВС разъяснил, как получить деньги за неработающую бытовую технику
09.10.2019 08:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Похимичим!

В Новосибирской области пройдет фестиваль NAUKA 0+
Текст: Антон Духов (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 227(7985)
Наука - это совсем не скучно, а порой захватывающе интересно. Этот посыл намерены донести до школьников, а также их родителей организаторы традиционного фестиваля науки.
Без квадрокоптеров на научном фестивале никак не обойтись. Фото: Татьяна Кравченко Без квадрокоптеров на научном фестивале никак не обойтись. Фото: Татьяна Кравченко
Без квадрокоптеров на научном фестивале никак не обойтись. Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
В Москве открывается фестиваль NAUKA 0+

В этом году он посвящен 150-летию открытия Периодического закона химических элементов, но охватит практически все отрасли знания, хотя упор на науку о превращениях веществ и их свойствах будет сделан. В программе - выставка научных достижений, экскурсии на инновационные предприятия, открытые лекции, интерактивные занятия в лабораториях, научные шоу, интеллектуальные конкурсы и многое другое. Всего запланировано более ста мероприятий. Фестиваль откроется в пятницу в концертном зале имени Арнольда Каца и продлится до конца недели. Выставка достижений науки будет традиционно организована в залах библиотеки ГПНТБ.

Школьников ждет немало интересного. Например, в ходе экскурсии "Путешествие от клетки до молекулы" ребята побывают сразу в трех лабораториях - проточной цитометрии, компьютерного моделирования молекул и магнитного резонанса. В техуниверситете обещают дать возможность подробно осмотреть летательные аппараты - вертолет Ми-8 и истребитель Су-27. В Институте систематике и экологии животных СО РАН расскажут массу подробностей о динозаврах, обитавших на территории будущей Сибири, а также о том, как мы узнаем, чем питались и какой образ жизни вели давно вымершие животные.

Те, кто любит читать детективы, могут познакомиться с работой учебной криминалистической лабораторией, узнать, как идентифицируют личность по отпечаткам пальцев и как составляют фоторабот разыскиваемого преступника. Будущих врачей приглашают на экскурсию в анатомический музей медицинского университета. Дни открытых дверей проводят практически все вузы и НИИ Новосибирска, а также наукоемкие производства. Например, на заводе химконцентратов можно узнать, чем занимаются специалисты атомной энергетики и сколько за это получают.

Прямая речь

Алексей Васильев, министр науки и инновационной политики Новосибирской области:

- Этот фестиваль - не только подтверждение статуса нашего региона как научного и инновационного центра, но и уникальная возможность вывести науку за пределы стен лабораторий и институтов, сделать ее доступнее. Влияние научных достижений на нашу повседневную жизнь огромно. Мы стремимся показать проникновение научных достижений в нашу жизнь с помощью новых форматов мероприятий, в том числе интерактивных экскурсий, выставок, открытых лекций, научных шоу и так далее. Уверен, такая популяризация позволит максимально реализовать потенциал области в воспитании молодых кадров для отечественной науки, заинтересует молодежь заниматься исследованиями.

Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В июле-августе из-за запретов на полеты из РФ Грузия потеряла $113 млн
Минпромторг не нашел оснований для роста цен на воду
Пелоси обвинила Белый дом в попытке скрыть правду
Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России
Путин обсудил на Совбезе РФ обострение ситуации в Сирии