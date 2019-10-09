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09.10.2019 17:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Омске осудили мужчину, в мороз бросившего родственника умирать в лесу

Текст: Наталья Граф (Омск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Омский областной суд вынес приговор жителю деревни Помогаевка, жестоко расправившемуся со своим родственником.

В феврале 2016 года у подсудимого пропал видеорегистратор. Выяснилось, что его похитил брат жены. По факту кражи возбудили уголовное дело. Однако владелец видеорегистратора решил сам наказать обидчика, не дожидаясь суда.

Фото: iStock
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По данным следствия, мужчина вывез шурина в лес, избил, привязал к березе проволокой и оставил умирать на 20-градусном морозе. Пропавшего в деревне никто не хватился. Односельчане решили, что он скрылся, чтобы избежать ответственности за кражу.

- Весной этого года в полицию поступила информация о том, что к его исчезновению может быть причастен супруг сестры, - сообщила "РГ" представитель СУ СК РФ по Омской области Лариса Болдинова. - На допросе родственник во всем признался. Он пояснил, что осознавал, что брат жены будет мучительно умирать, однако был зол на него.

Омский областной суд приговорил сельчанина, имеющего на иждивении пятерых детей, к 11 годам лишения свободы и одному году ограничения свободы. Отбывать наказание многодетный отец будет в колонии строгого режима.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область
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