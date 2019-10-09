В Омске осудили мужчину, в мороз бросившего родственника умирать в лесу

Омский областной суд вынес приговор жителю деревни Помогаевка, жестоко расправившемуся со своим родственником.

В феврале 2016 года у подсудимого пропал видеорегистратор. Выяснилось, что его похитил брат жены. По факту кражи возбудили уголовное дело. Однако владелец видеорегистратора решил сам наказать обидчика, не дожидаясь суда.

По данным следствия, мужчина вывез шурина в лес, избил, привязал к березе проволокой и оставил умирать на 20-градусном морозе. Пропавшего в деревне никто не хватился. Односельчане решили, что он скрылся, чтобы избежать ответственности за кражу.

- Весной этого года в полицию поступила информация о том, что к его исчезновению может быть причастен супруг сестры, - сообщила "РГ" представитель СУ СК РФ по Омской области Лариса Болдинова. - На допросе родственник во всем признался. Он пояснил, что осознавал, что брат жены будет мучительно умирать, однако был зол на него.

Омский областной суд приговорил сельчанина, имеющего на иждивении пятерых детей, к 11 годам лишения свободы и одному году ограничения свободы. Отбывать наказание многодетный отец будет в колонии строгого режима.