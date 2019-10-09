В редакцию "Российской газеты" пришло письмо: помогите добиться помощи для ветерана ВОВ, жительницы поселка Аршан Иркутской области Марии Спиридоновны Терентьевой. Пенсионерка пережила наводнение - то самое, что причинило столько бед в Иркутской области, но получила лишь 10 тысяч рублей. Ни компенсации за имущество, ни нового жилья ей, сказали, не положено.

Дом у Марии Терентьевой откровенно старый, и хорошо, что власти нашли способ приобрести ей новое жилье. Фото: Иванна Обухович

Чтобы разобраться в ситуации на месте, корреспондент "Российской газеты" отправился в Аршан. Поселок находится примерно в 90 километрах от Тулуна. Правда, из-за дороги - размытой июньским паводком и затем щедро отсыпанной крупным гравием - кажется, что ехать гораздо дальше.

В Аршане живут примерно триста пятьдесят человек. Большинство - пенсионеры. В отличие от Тулуна, где наводнение сносило и ломало дома улицами, в Аршане обошлось без жертв и разрушений. Сельчане говорят, что вода зашла только в несколько домов - в низине и те, где низкие полы, а в основном топила подполья. Правда, от души похозяйничала в огородах, летних кухнях и теплицах.

Дом нашей героини легко узнать. Ярко-синий, с табличкой "Здесь живет ветеран ВОВ, труженик тыла Мария Терентьева", он стоит на главной улице поселка - Советской. Мимо не проедешь. Из-за споров с экспертами по поводу дома его хозяйка и стала местной знаменитостью.

Дом проходил экспертизу трижды. Проводила ее иркутская специализированная компания. По результатам первых двух обследований эксперты установили, что вода стояла в подполье, и по всей видимости, на полу. Дом признали годным к капитальному ремонту. Но пенсионерка не соглашалась с таким вердиктом. Комиссиям, журналистам и нам в том числе она показывает отметку, процарапанную на печке, по ее словам, вода поднималась в доме сантиметров на 30-40 от пола.

- Печка беленая уже несколько раз, это я специально отметила, - поясняет она.

Как рассказывает хозяйка, вода промыла грунт под домом насквозь. Сыновья - их у Марии Терентьевой четверо, двое живут в самом Аршане - засыпали дыру, вычистили подполье, укрепили печку. Они, по словам соседей, всегда помогают матери. Правда, в первых телесюжетах про них не упомянули, отчего сложилось впечатление, что бабушка одинокая. Кстати, кроме сыновей у нее еще две дочери, одна из которых помогала матери опротестовывать результаты экспертизы. Пенсионерка с дочерью даже ездила в Тулун судиться.

Делом аршанской бабушки занялась прокуратура. В поселок приезжали губернатор Иркутской области Сергей Левченко и представители минстроя. В итоге последняя, третья, экспертиза, видимо, все же обнаружила те моменты, которые позволили признать избушку непригодной ни для проживания, ни для ремонта. Ее результаты пока не обнародованы, но недавно стало известно, что Марии Терентьевой дали сертификат.

Из-за спора по поводу своего дома Терентьева стала местной знаменитостью. Фото: Иванна Обухович

По этому поводу мнения односельчан разделились. Одни встали на сторону пенсионерки, обличая власти и радуясь, что женщине удалось добиться справедливости. Другие утверждают, что вода в доме у Марии Спиридоновны не поднималась выше подполья - практически как у всех в Аршане, и качают головами: "Зачем так поступать?"

Что касается отказа в компенсации за утраченное имущество, которую пенсионерке так и не выдали, то в прокуратуре Иркутской области, которая проводила проверку, пояснили, что компенсация за частично или полностью утраченное имущество выплачивается в том случае, если повреждено или утрачено не менее трех предметов первой необходимости.

- Мария Спиридоновна Терентьева заявила комиссии только о диване, холодильнике и стиральной машинке. Но поскольку стиральная машинка, по законодательству, не считается предметом первой необходимости, необходимых три пункта у пенсионерки не набралось, - уточнили в ведомстве. Однако пенсионерку без помощи не оставили, а посоветовали написать заявление на гуманитарную помощь, в рамках которой можно получить необходимую бытовую технику.

- Я и написала. Вот мне привезли, - подтверждает Мария Спиридоновна. И показывает на новенькие холодильник, морозилку, стиральную машинку, которые выделяются на фоне видавших виды шифоньера и комода. В закутке, который используется под зимнюю кухню, стоит новая электроплита. Женщина довольна.

Кроме того, как рассказывает пенсионерка, она написала заявление на компенсацию за погибший огород - эти средства из расчета 4,5 тысячи рублей за сотку выплачиваются из областного бюджета.

В Иркутской области выплачены уже миллиарды рублей в виде материальной помощи, разнообразных компенсаций, свидетельств на покупку жилья, странно полагать, что чиновники решили специально сэкономить на одной тыловичке. Даже если технически дом пригоден к ремонту, он откровенно маленький и старый, совершенно неблагоустроенный - трудно в таких условиях жить в 90 с лишним лет. И власти, пожалуй, сделали правильно, найдя в конце концов возможность предоставить женщине новое жилье.

Кстати

Кому перечислили деньги

Единовременную материальную помощь в 10 тысяч рублей - на нужды первой необходимости - получили почти 47 тысяч человек, попавших в зону паводка. Компенсацию за поврежденное имущество - 50 тысяч рублей на человека - выплатили шести тысячам жителей, а за полностью утраченное - по 100 тысяч рублей - 17,3 тысячи пострадавших. Около четырех тысяч человек имущественные компенсации получили по решению суда - у них не было прописки в пострадавших домах. Процесс выплат и споров продолжается.