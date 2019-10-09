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09.10.2019 18:13
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Черные береты Каспийского моря

Корреспондент "РГ" побывал на новой военной базе
Текст: Николай Грищенко
Российская газета - Неделя - Юг России № 227(7985)
Дагестан - республика контрастов. Ярко-желтый песок побережья на фоне сине-зеленых волн Каспия кажется абсолютно белым. Равнины резко упираются в крутые скалы. Дневная жара, когда даже в октябре на столбике термометра днем +25 градусов, ночью может смениться десятью градусами. Здесь создается новая цитадель Российского флота на юге страны - пункт базирования Каспийской флотилии.
Фото: Аркадий Будницкий Многие из офицеров морской пехоты Каспийской флотилии прошли горячии точки. Фото: Аркадий Будницкий
Многие из офицеров морской пехоты Каспийской флотилии прошли горячии точки. Фото: Аркадий Будницкий

Неуязвимый ракетоносец

После сообщения о переводе Каспийской флотилии из Астрахани в Дагестан местные острословы придумали байку. Дескать, при выборе места для базы ВМФ военным понравилось название Каспийск: хорошо сочетается город-спутник Махачкала и Каспийская флотилия, и таким образом, моряков и город "поженили". Однако это не более чем анекдот.

Фото: Калашников Media / https://kalashnikov.media
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Эксперты считают, что в закрытом бассейне Каспийского моря современная военная флотилия становится "неуязвимым ударным средством неядерного стратегического сдерживания". Из акватории Каспия крылатые ракеты "Калибр" в одинаковой мере достают цели в Средиземном море и Персидском заливе. Кстати, первыми в 2015 году точный удар корветов "Дагестан", "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг" почувствовали на себе боевики в Сирии. Все 26 ракет нашли свои цели. Поэтому сейчас побережье вокруг столицы Дагестана превратилось в стройплощадку: возводятся казармы, склады, хранилища ГСМ, городки для флотских семей и многое другое, без чего невозможна современная военная база.

- Буквально вчера мы с заместителем министра обороны генерал-лейтенантом Тимуром Ивановым проверили ход обустройства причального фронта в пункте базирования Каспийской флотилии. В числе прочего там возводится комплекс защитных гидротехнических сооружений - северный и южный оградительные молы с причалами, - рассказал во время учений "Центр-2019" главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов. - Взаимопонимание полное. Работа с властями Дагестана ведется конструктивно. Флотилию здесь ждут и готовятся оказать ей достойный прием.

Не забыли и о членах семей военнослужащих - для них строят дома, детские сады, школы и больницы.

Служба с удобствами

Впервые побывать у морских пехотинцев Каспийска мне довелось в сентябре 2000 года, когда вместе с мотоманевренной группой пограничников из Железноводска ехал в Агвали, на границу с Чечней. Гостеприимные морпехи разместили нас в вахтовых вагончиках.

Фото: Пресс-служба ЮВО
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Обшитые деревом и окрашенные в белый цвет, оборудованные кондиционерами, после пыльных и душных кунгов "уралов" и "зилов" они показались раем. Да еще в них были туалет и вода. Пусть еле теплая, но вода, чтобы смыть слой дорожной пыли в два сантиметра.

Однако полчища местных комаров и прочих насекомых быстро вернули к реальности. Они прорывались через москитную сетку и не реагировали на репелленты. Избавиться от них можно было только рукоприкладством.

Сегодня здесь кардинальные перемены. Вместо вагончиков - четырехэтажные, обшитые сайдингом казармы. Нет, не казармы, а общежития для контрактников. Сформированный в декабре прошлого года полк морской пехоты полковника Павла Зеленского полностью укомплектован военнослужащими контрактной службы.

- Бойцы живут в кубриках на восемь человек. Там есть уборная, душевая, а также помещения для хранения военного имущества и снаряжения, - рассказал дежурный по части офицер.

Дневальный на ресепшене

Поднимаемся на этаж, и в глаза бросается стойка ресепшена, за которой восседает дневальный. А ведь еще несколько лет назад дежурный по роте должен был всенепременно стоять на тумбочке. Отлучка раньше приравнивалась к дисциплинарному проступку, и можно было получить внеочередной наряд или отправиться на гауптвахту.

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости
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Вместо швабры и веника красуются два мощных моющих пылесоса. В ленинской комнате, теперь называющейся комнатой отдыха, аквариум с рыбками, огромный телевизор, диван, чайник и сервиз. На стенах плакаты с призывами к бдительности. Например, с надписью: "Селфи, фото, интернет - ждите от врага привет". И подобные агитки размещены повсюду.

- Хоть и напоминаем постоянно о том, что с помощью смартфонов противник может провести разведку и нанести огневой удар, все равно находятся любители початиться в соцсетях. Приходится принимать меры - вплоть до увольнения. Поэтому у нас опять в моду вошли кнопочные телефоны, - говорит офицер.

Для дагестанского парня, который стабильно получает зарплату от 35 тысяч рублей, лишиться военной службы - тяжелый моральный и материальный удар. Поэтому дисциплина превыше всего, и полк готов выполнить любую задачу, что и было показано на учениях.

Справка "РГ"

Морская пехота в составе Каспийской флотилии появилась в марте 1994 года, когда был сформирован 332-й отдельный батальон морской пехоты в Астрахани, а через пять лет еще один батальон появился в Каспийске. В течение десяти месяцев батальон из Каспийска принимал участие в боевых действиях в Чечне. За это время часть потеряла девять человек убитыми и 145 ранеными. В соответствии с указом президента РФ 414-му отдельному батальону морской пехоты Каспийской флотилии вручено боевое знамя.

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