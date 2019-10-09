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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

И горы по зубам

На подъемные стоматолог купила жилье в ауле и машину
Текст: Елена Мелихова (Дагестан)
Российская газета - Неделя № 227(7985)
Раньше Салихат Ахмедова и представить себе не могла, что она, городская девушка, будет жить в селе и топить печь углем. Выпускница Махачкалинской государственной медицинской академии мечтала о карьере ортодонта в столичной клинике.
Стоматологу в ауле приходится принимать по 15 пациентов в день вместо 10 по норме. Фото: Елена Мелихова Стоматологу в ауле приходится принимать по 15 пациентов в день вместо 10 по норме. Фото: Елена Мелихова
Стоматологу в ауле приходится принимать по 15 пациентов в день вместо 10 по норме. Фото: Елена Мелихова

Однако сейчас с радостью ходит на работу в любимую цумадинскую центральную районную больницу в селе Агвали. В аул она переехала по программе "Земский доктор" два года назад и, похоже, надолго пустила здесь корни.

- После окончания вуза я переехала в Москву. Там практиковалась в частных клиниках. Но очень скучала по родителям. А когда вернулась в Махачкалу, оказалось, работу найти в государственной клинике невозможно, - рассказывает Салихат. - Тогда сельскую местность я не рассматривала, хоть моя родная сестра, тоже врач, и переехала в аул.

Действительно, первопроходцем в семье "земских докторов" Ахмедовых стала Мадина. В 2012 году приехала обычным врачом, хорошо себя зарекомендовала и быстро поднялась по карьерной лестнице. Сегодня она является заместителем главного врача. В ауле она не только нашла отличную работу, но и обрела личное счастье. Ее супруг работает плотником в местной школе. У них уже двое сыновей.

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
С 2020 года участниками программы "Земский доктор" станут врачи всех возрастов

Салихат вышла замуж за городского, участкового уполномоченного полиции. По случайному стечению обстоятельств ее супругу предложили работу в том самом селе.

На семейном совете было решено: конечно, ехать! Ведь по программе "Земский доктор" при соблюдении всех условий потратить миллион рублей можно было по своему усмотрению.

- Нам хватило на машину и квартиру, - широко улыбается доктор Салихат.

Если честно, районная цумадинская больница впечатляет не меньше школы. Огромная, красивая, хорошо оборудованная. В стоматологическом кабинете есть все для того, чтобы совершенствовать свое мастерство. Правда, нагрузка на врача колоссальная - при норме 10 человек в день доктор принимает до 15. Она врач-стоматолог общей практики, лечит зубы и взрослым, и детям. Всего там трудятся два зубных врача.

Средняя зарплата у стоматолога в сельской больнице 25 тысяч рублей. Это если работать на одну ставку. При большей нагрузке доходит и до 40.

- От администрации района также нам дают еще ежемесячную надбавку 1050 рублей в качестве компенсации коммунальных платежей, - довольны земские врачи.

Самарских сельских ветеринаров поддержат рублем

И все же, несмотря на радужные перспективы, пока кадровая проблема в Дагестане остается. В целом по республике дефицит врачей составляет 1300 специалистов. В районы и малые города Дагестана требуется более четырехсот медработников.

По программе "Земский доктор" в этом году планируется трудоустроить 224 медика.

В этом году в Дагестане параллельно стартовала еще одна программа - "Земский фельдшер". Выплаты по ней составляют 500 тысяч рублей. В основном набирают специалистов среднего звена для работы на "скорой помощи" и в фельдшерско-акушерских пунктах. К примеру, в Бабаюртовской районной больнице за семь лет реализации программы "Земский доктор" трудоустроились 42 врача.

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