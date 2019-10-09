Во Владикавказе офицеров военной полиции научили работать на полиграфе

Во Владикавказе прошли учебные сборы подразделений военной полиции из разных регионов России, во время которых офицеров впервые обучили работе на полиграфе. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Подготовка полиграфологов проходила на базе Учебного центра военной полиции Вооруженных Сил во Владикавказе. В ней приняли участие около 100 военных полицейских, а также сотрудники Главной военной прокуратуры.

- Больше двух лет прошло с момента введения подразделений дознания в штат органов военной полиции, - сказал заместитель начальника Главного управления военной полиции Минобороны России полковник юстиции Владимир Ковалев во время мероприятия. - За это время нам удалось доказать, что дознаватели способны эффективно решать задачи по охране законности, противостоять преступности в войсках и оказывать помощь командирам в поддержании уставного порядка.

Для повышения квалификации военной полиции ее сотрудников во время сборов обучали способам ведения дознания, розыску военнослужащих, самовольно оставивших место службы, пресечению каналов поставки наркотиков в воинские части, а также работе на полиграфе.

Кроме этого, во время сборов солдаты и офицеры приняли участие в конкурсе профессионального мастерства, по итогам которого определили лучшего специалиста-дознавателя военной полиции.