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09.10.2019 14:45
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Во Владикавказе офицеров военной полиции научили работать на полиграфе

Текст: Юрий Гень

Во Владикавказе прошли учебные сборы подразделений военной полиции из разных регионов России, во время которых офицеров впервые обучили работе на полиграфе. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Фото: Пресс-служба Объединенного штаба ОДКБ
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Подготовка полиграфологов проходила на базе Учебного центра военной полиции Вооруженных Сил во Владикавказе. В ней приняли участие около 100 военных полицейских, а также сотрудники Главной военной прокуратуры.

- Больше двух лет прошло с момента введения подразделений дознания в штат органов военной полиции, - сказал заместитель начальника Главного управления военной полиции Минобороны России полковник юстиции Владимир Ковалев во время мероприятия. - За это время нам удалось доказать, что дознаватели способны эффективно решать задачи по охране законности, противостоять преступности в войсках и оказывать помощь командирам в поддержании уставного порядка.

Для повышения квалификации военной полиции ее сотрудников во время сборов обучали способам ведения дознания, розыску военнослужащих, самовольно оставивших место службы, пресечению каналов поставки наркотиков в воинские части, а также работе на полиграфе.

Кроме этого, во время сборов солдаты и офицеры приняли участие в конкурсе профессионального мастерства, по итогам которого определили лучшего специалиста-дознавателя военной полиции.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия Владикавказ
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