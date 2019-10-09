Эрмитаж застраховал картину Карпаччо на 50 миллионов евро

Государственный Эрмитаж застраховал работу Витторе Карпаччо "Две венецианские дамы" на сумму 50 миллионов евро, сообщает ТАСС со ссылкой на данные сайта госзакупок.

В документах отмечается, что страховое покрытие должно распространяться на период упаковки, распаковки, погрузки, разгрузки, на время транспортировки по всему маршруту следования, монтажа, демонтажа музейного предмета, временного хранения (без доступа посетителей), экспонирования музейного предмета в выставочных помещениях. Контракт заключен по принципу "все риски".

Эта работа Карпаччо была направлена в Государственный Эрмитаж на выставку из собрания Музея Коррера (Фонд городских музеев Венеции). Она представлена в Эрмитаже в рамках цикла "Шедевры музеев мира". Открытие состоялось 8 октября.

Витторе Карпаччо родился в Венеции в 1465 году и практически никуда не выезжал из своего родного города. Скончался в 1525 (26?) году. Работа "Две венецианские дамы" - шедевр живописца, который создал не так много станковых работ, в основном он расписывал храмы и дворцы. В частности, его живопись есть во Дворце Дожей.

В Эрмитаже хранится всего один рисунок Карпаччо, который также представлен на выставке. А в собраниях лучших музеев мира живописи Карпаччо практически нет.

- Каждый музей может только мечтать представить зрителям такого Карпаччо, - говорит куратор выставки Ирина Артемьева. - Музей Коррера не так легко - даже на время! - расстается с подобными сокровищами. И потому, что работе уже больше 500 лет. И потому, что дерево - материал, весьма чувствительный к любым переменам.