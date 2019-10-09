В Петербурге начато движение по второму участку фиолетовой ветки метро. Для пассажиров открылись станции метро "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары". Ожидается, что ежедневно новыми станциями воспользуются до 900 тысяч человек.

О том, что метро должно доходить до Шушар, говорили еще в восьмидесятые. В 2012 году в Купчино появились станции "Бухарестская" и "Международная". Но от проспекта Славы, Дунайской, Фучика или Димитрова до них было слишком далеко. Каждое утро купчинские автобусы набивались под завязку, чтобы довезти горожан до имеющихся станций. Ничего удивительного, ведь вообще-то эти спальные кварталы изначально строились с расчетом, что здесь будет проходить метро. В последние годы бурный рост переживает и микрорайон Шушары. Сейчас здесь проживает около 85 тысяч человек.

Строительство метро до Шушар велось последние семь лет. Проходка шла непросто, ведь грунты на этом участке очень водонасыщенные, метростроевцам постоянно попадались валуны. Изначально предполагалось, что станции второй очереди Фрунзенского радиуса откроют в 2016 году, но сроки несколько раз переносились. В конце августа на "Проспекте Славы", "Дунайской" и "Шушарах" было открыто тестовое движение - без пассажиров. А спустя еще месяц с небольшим станции стали полноценной частью транспортной сети Петербурга.

- Все недочеты, в том числе проектные, исправлены. И самое главное - обеспечена безопасность пассажиров. Сейчас станции полностью готовы к эксплуатации, - отметил на церемонии открытия Фрунзенского радиуса губернатор Петербурга Александр Беглов.

Руководитель петербургского метрополитена Владимир Гарюгин подчеркнул, что в условиях Северной столицы единственный способ развивать город и не утопать в автомобильных пробках - это акцентировать внимание на подземном транспорте.

Планы по строительству метро в Петербурге расписаны на много лет вперед. В частности, ожидается, что к 2032 году в городе появятся еще 26 новых станций метро. Ближайшие же планы таковы.

В 2022 году должна открыться станция "Горный институт" на Васильевском острове. Это продолжение оранжевой ветки метро. При этом на участке от "Достоевской" до "Горного института" строится станция метро "Театральная" у Мариинского театра. Ее открытие планируется в 2025-м.

Также в 2022 году ожидается открытие коричневой ветки. На перекрестке улиц Маршала Жукова и Маршала Казакова появится новая станция "Юго-Западная". Пассажиры смогут доезжать до "Путиловской" (второй станции на ветке) и переходить там на станцию "Кировский завод". "Путиловскую" с нетерпением ждут жители огромного спального массива в микрорайоне Красненькая речка. Проходка первого тоннеля на станции уже завершена.

В более отдаленной перспективе ветка продлится в сторону центра станциями "Боровая" и "Броневая". Здесь же будут пересадочные станции "Заставская" / "Московские ворота" и "Каретная" / "Обводный канал". Открытие этих станций запланировано на 2027 год.

Между тем к 2025-му метро может прийти в Кудрово. Собственно, сама станция здесь уже частично построена. Изначально она называлась "Народной", ее строительство началось в конце восьмидесятых, но было заморожено в девяностые из-за нехватки финансирования. Сейчас Кудрово - один из крупнейших городов в Ленобласти, и каждый день к ближайшей станции "Улица Дыбенко" автобусы едут колоннами.

Ожидается, что средства в строительство станции метро "Кудрово" будут вкладываться как из бюджета Петербурга, так и из казны Ленобласти.

На заметку

До станции метро "Шушары" пустили новый автобусный маршрут N 330. Он будет курсировать между жилыми кварталами Шушар и Колпино, проезжая через новую станцию метро. Если раньше жители Колпино тратили час-полтора, чтобы добраться до станций метро "Звездная" или "Московская", то теперь путь до подземки у них займет двадцать минут.