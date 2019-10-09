Владимир Маратаев пересек Атлантический, Тихий и Индийский океаны, пройдя большую часть пути в одиночку. Его кругосветка длилась три года. Маратаев стал первым калининградцем и одним из немногих россиян, обогнувших мир на яхте.

Однако сам яхтсмен, пережив штормы и встречи с пиратами, не считает, что совершил нечто героическое. "Если боишься опасностей, смотри на море с берега", - разводит руками Владимир Васильевич, которому, кстати, в этом году исполнится 70 лет. О своих приключениях яхтсмен рассказал корреспонденту "Российской газеты".

О долгих переходах в одиночку и вдвоем

- Я профессиональный моряк и старый яхтсмен, яхтами увлекаюсь более пятидесяти лет. К кругосветному путешествию шел всю жизнь. Несколько лет назад вышел на пенсию, купил подержанную яхту в Германии. Всю зиму и всю весну занимался ремонтом. И вот 19 июля 2016-го я стартовал.

Из Калининграда я пошел через Балтийское море и Кильский канал в Северное море, сделал небольшую стоянку в Амстердаме, дошел до Канарских островов. На Канарах повредил спину, поднимая тяжелый якорь. В результате стартовал на Карибские острова с опозданием почти в месяц.

Через Атлантику я шел не один - с молодым парнем из Германии. Но попутчик в яхтенном деле был новичком. Однажды во время вахты он прозевал шквал. Разорвало передний парус, а снять его и починить из-за сильного ветра было невозможно. В результате Атлантику мы пересекали дольше, чем Колумб.

На Карибах я высадил попутчика и отправился в Панаму. Месяц ждал очереди, чтобы пересечь Панамский канал. Там же оформил визу на Маркизские острова - это заморская территория Франции в центральной части Тихого океана.

Непрерывный одиночный переход через Тихий океан длился 52 дня. Я профессиональный моряк, для меня качка - обычное дело. Но когда я высадился на Маркизах, мышцы перестали работать. Чтобы оформить документы, нужно было идти в полицию - четыре километра от порта. Туда я дошел, а обратно - не могу. Мимо проезжали машины, все предлагали подвезти, но я отказывался - надо было заставить ноги нормально функционировать. Кое-как, спотыкаясь, добрел до горной реки. Выпил воды и, верите или нет, пошел дальше как ни в чем не бывало. Вот вам правдивая сказка про живую воду.

С Маркизских остров я пошел на Таити, всегда мечтал там побывать. Оттуда - на Бора-Бора. Хотел зайти на атолл Суворова и остров Беллинсгаузена - их открыли русские моряки в начале XIX века. Но для этих островов нужна была отдельная виза, а погода портилась, не располагала к ожиданию. В результате прошел мимо на Самоа, а жаль.

После Самоа я обогнул Новую Гвинею со стороны Тихого океана. Хотел пройти вдоль берегов Австралии, но тоже отказался от этой идеи из-за визы. Потом были стоянки в Восточном Тиморе и на Бали.

О пиратах и оружии на борту

После Бали я пошел на малазийский остров Лангкави через Малаккский пролив. В проливе меня вскоре окружили четыре кораблика, якобы рыбацких. Нападали они явно профессионально: одновременно сделали маневр, и я у них оказался как бы в клещах. Еще немного - и они ко мне пришвартуются с двух бортов. Выручил мотор - он оказался более скоростным, чем у пиратов.

Потом был еще один случай. Вижу - вдалеке горит небольшое судно. Я, разумеется, сразу прибавил ходу, поспешил на помощь. Но в какой-то момент понял, что дым есть, а огня-то нет. Сбавил ход, начал наблюдать. Смотрю - кораблик пытается прицепиться к огромным торговым судам, ему не удается, а дым на палубе то появляется, то исчезает. Видимо, пираты жгли покрышки или какие-то еще дымовухи, чтобы другие суда принимали их за терпящих бедствие. Чуть не попался на эту уловку.

В то время я часто задумывался: а хотел бы я иметь на борту огнестрельное оружие? Постоянно вспоминал про такой случай. На одну американскую яхту напали пираты. Американцы достали оружие, но опыта пальбы по живым людям у них не было. Результат печальный - пираты начали стрелять в ответ и убили всех, кто находился на яхте. Потери среди пиратов тоже были, но незначительные.

Мне всегда казалась, что оружие яхтсмену не нужно, если он не профессионал. Если нет навыка убивать людей, рука все равно дрогнет, а пиратов это только разозлит. Но под конец перехода по Малаккскому проливу я был в жутком напряжении - если бы мне тогда предложили оружие, я бы его купил.

О порванных парусах и сорванных планах

Из Малайзии я вышел в Индийский океан, но сильный ветер порвал паруса. Вернулся в Индонезию, встал на маленьком островке в пяти милях от Суматры, двадцать дней перешивал парус.

Второй мой выход в Индийский океан тоже оказался неудачным. Благоприятный навигационный сезон я пропустил. Местный шквалистый ветер, суматранец, повредил мне правую руку. Первое время я еще пытался совершить переход - в одну сторону крутил лебедку левой рукой, в другую - толкал ногой. Прошел так тысячу миль, но понял, что дело безнадежное. Вернулся в Малайзию, в Лангкави, где есть колония русских яхтсменов. Оставил им яхту и полетел в Калининград на месяц - лечиться и ждать сезона.

Из Лангкави вышел в январе этого года. Благополучно миновал Индийский океан, Баб-эль-Мандебский пролив. В Красном море хотел идти между рифов, но передумал, и правильно сделал. Несколько яхт в те же дни на рифах разбились - хорошо, людей удалось спасти. Потом были Суэцкий канал, Средиземное море, Гибралтар, Ла-Манш, Северное и Балтийское моря. Из-за всех незапланированных остановок путешествие длилось не два года, как я рассчитывал, а три.

О планах на будущее

Моряки - странные люди. В кругосветке меня все время тянуло домой. Я даже говорил небесам, когда штормило: "Боже, разреши мне вернуться, я больше никогда не сяду на яхту, не выйду в море". И вот я вернулся. Я, конечно, счастлив, что мне не нужно смотреть на небо и на барометр, гадать, какая будет погода. Что я могу съесть суп, который сварила жена, лечь в кровать, заправленную чистыми простынями, не просыпаться каждые полчаса, чтобы оценить обстановку за бортом. И в то же время я думаю о еще одной кругосветке...

Кстати

Я очень прошу уважаемых читателей не представлять себе, когда слышат слово "яхта", обязательно миллиардера, которому официант подносит коктейль на огромной палубе. Бывают яхты, которые стоят дешевле, чем простые подержанные автомобили.

Проблема предвзятого отношения к яхтсменам, впрочем, не только для России актуальна. Я как-то встретил яхту с немецкими номерами, которая называлась "Потемкин" - по-русски. Ее владелец, немец, знал историю потемкинских деревень и решил под этим соусом назвать судно. Он имел в виду следующее: яхта - не обязательно атрибут роскоши, не все яхтсмены богаты.

Если не посещать страны, заходы в которые стоят денег, если жить на яхте, платить во время путешествий ты будешь только за воду и еду. А живя, к примеру, в Индонезии или Малайзии хорошо питаться можно за пять долларов в день.