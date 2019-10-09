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09.10.2019 12:20
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Особняк уйдет с молотка

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 227(7985)
Особняк Челищева на Вознесенском проспекте, 36 А, в историческом центре Санкт-Петербурга выставлен на торги по программе "Аренда памятника за 1 рубль".

Четырехэтажное каменное здание с атриумом, возведенное в середине XVIII века, является памятником регионального значения. Петербуржцам оно известно в основном как дом, где установлен памятник гоголевскому Носу. В последние годы особняк пустует и постепенно ветшает: градозащитники говорят о многочисленных протечках и обрушениях. Чтобы привести дом в порядок, нужна долгая и дорогостоящая реставрация.

Фото: iStock
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Городские власти рассчитывают решить этот вопрос, найдя особняку Челищева нового хозяина на аукционе, который запланирован на 7 ноября. Здание площадью семь тысяч квадратных метров будет выставлен на торги при начальной цене 2,666 миллиона рублей ежемесячной платы. С победителем будет заключен долгосрочный договор аренды здания на 49 лет. В течение первых семи лет он обязан восстановить памятник, после чего получит право на льготную арендную плату - один рубль за квадратный метр.

Программа "Аренда памятника за 1 рубль" стартовала в Петербурге этой осенью. Одно здание - "Особняк-контора и здание библиотеки лесопильного производства Ф. Я. и Н. Я. Колобовых" на Петроградской стороне - уже нашло таким образом своего арендатора. После реконструкции здесь разместится гостиница.

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