Особняк Челищева на Вознесенском проспекте, 36 А, в историческом центре Санкт-Петербурга выставлен на торги по программе "Аренда памятника за 1 рубль".

Четырехэтажное каменное здание с атриумом, возведенное в середине XVIII века, является памятником регионального значения. Петербуржцам оно известно в основном как дом, где установлен памятник гоголевскому Носу. В последние годы особняк пустует и постепенно ветшает: градозащитники говорят о многочисленных протечках и обрушениях. Чтобы привести дом в порядок, нужна долгая и дорогостоящая реставрация.

Городские власти рассчитывают решить этот вопрос, найдя особняку Челищева нового хозяина на аукционе, который запланирован на 7 ноября. Здание площадью семь тысяч квадратных метров будет выставлен на торги при начальной цене 2,666 миллиона рублей ежемесячной платы. С победителем будет заключен долгосрочный договор аренды здания на 49 лет. В течение первых семи лет он обязан восстановить памятник, после чего получит право на льготную арендную плату - один рубль за квадратный метр.

Программа "Аренда памятника за 1 рубль" стартовала в Петербурге этой осенью. Одно здание - "Особняк-контора и здание библиотеки лесопильного производства Ф. Я. и Н. Я. Колобовых" на Петроградской стороне - уже нашло таким образом своего арендатора. После реконструкции здесь разместится гостиница.