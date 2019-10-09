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Рубрика: Власть
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Открылся Третий кассационный суд общей юрисдикции
Текст: Мария Голубкова ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 226(7984)
В Петербурге начал работу Третий кассационный суд общей юрисдикции. Пересмотр судебных актов по гражданским, административным и уголовным делам теперь ведется в историческом здании Воронцовского дворца, который ранее занимало Суворовское училище.
За первые дни работы в новый кассационный суд в Санкт-Петербурге поступило 174 жалобы. Фото: Анжела Мнацаканян За первые дни работы в новый кассационный суд в Санкт-Петербурге поступило 174 жалобы. Фото: Анжела Мнацаканян
За первые дни работы в новый кассационный суд в Санкт-Петербурге поступило 174 жалобы. Фото: Анжела Мнацаканян

Решение о начале деятельности кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции было принято 12 сентября 2019 года на заседании Пленума Верховного суда РФ.

В Челябинске начал работу Седьмой кассационный суд общей юрисдикции

Фактически Третий кассационный суд работает с 1 октября, за неделю его работы уже поступило 174 жалобы. Как уточнили в аппарате суда, подавляющая часть - на решения по гражданским делам, таких обращений зарегистрировано 95.

Ранее подобные жалобы рассматривались Верховным судом РФ, создавая ему серьезную нагрузку. Так, в 2018 году ВС РФ рассмотрел 13 700 жалоб, почти половина которых - по уголовным делам (6500).

В этом году нагрузка не уменьшилась: за первое полугодие поступило уже 6800 жалоб, из которых три тысячи обращений - по уголовным делам.

К настоящему моменту штат суда укомплектован на 80 процентов: из 61 судьи назначено 48, аппарат суда укомплектован на 85 процентов. Технически 20 залов оборудованы системами видео-конференц-связи и аудиопротоколирования.

Третий кассационный суд общей юрисдикции осуществляет пересмотр судебных актов, принятых судами 11 регионов РФ

В суде применяется автоматическое распределение дел - судебный состав формирует компьютерная программа с учетом уровня нагрузки и специализации каждого судьи.

Это позволит не только контролировать объем работы каждого из судей, но и избежать предвзятости или возможности подобрать "удобного" исполнителя.

Вячеслав Лебедев: Новая структура позволит более эффективно выявлять судебные ошибки. Фото: Анжела Мнацаканян

Как подчеркнул председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев, который принял участие в торжественной церемонии открытия Третьего кассационного суда общей юрисдикции, новая структура позволит "более эффективно выявлять судебные ошибки и повысит правовую защищенность граждан".

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Верховный суд разъяснил, как проводить реформу кассаций и апелляций

Напомним, теперь вводится так называемая сплошная кассация: третья инстанция будет принимать к рассмотрению абсолютно все поступившие жалобы. Рассматривать кассационные жалобы будет коллегия из трех судей.

На новоселье Вячеслав Лебедев сделал новому суду подарок - гравюру по металлу, на которой изображено здание Верховного суда РФ. Судьи Третьего апелляционного суда в свою очередь пообещали ему "добросовестно исполнять свой профессиональный долг и неукоснительно соблюдать законодательство РФ при отправлении правосудия".

Отметим, что Воронцовский дворец сменил предназначение впервые за более чем 200 лет своей истории.

С 1810 года в здании располагался Пажеский корпус, который после революции сменила школа дружинников народной охраны, позднее - пехотное училище, а после окончания Великой Отечественной войны - Суворовское военное училище. Два года назад оно переехало в другое историческое здание - Императорского военно-сиротского дома на Московском проспекте.

Справка "РГ"

Третий кассационный суд общей юрисдикции осуществляет пересмотр судебных актов, принятых судами 11 регионов РФ: Республики Карелия, Республики Коми, Вологодской, Архангельской, Калининградской, Ленинградской областей, а также Мурманской, Новгородской, Псковской областей, города Санкт-Петербурга и Ненецкого автономного округа.

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