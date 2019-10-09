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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Без темных пятен

Парки оборудуют энергоэффективным освещением
Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 226(7984)
Энергоэффективное наружное освещение появится на Рижской улице в Красногвардейском районе - это еще один из адресов, который перейдет на экономичное светодиодное освещение.

Напомним, что оснащение садов и парков Петербурга энергоэффективными системами наружного освещения предусмотрено специальной долгосрочной целевой программой. "Умное" освещение есть более чем в 100 парках, садах и скверах.

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
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Сейчас, например, специалисты приступили к реконструкции наружного освещения в одном из кварталов муниципального округа Гражданка, на территории которого проживают свыше восьми тысяч человек. К концу октября внутриквартальную территорию осветят 770 новых светодиодных светильников, которые позволят значительно увеличить освещенность дворовых территорий при экономном потреблении электроэнергии. Предусмотрено освещение детских и спортивных площадок, подходов к детским садам и школам.

Эксперты уверены:при активном благоустройстве новых общественных пространств качественная подсветка зеленых зон становится насущной заботой.

С января этого года энергетики работают в самых отдаленных районах города - Колпинском, Пушкинском, Петродворцовом. А это означает, что комфортными для горожан, безопасными и привлекательными становятся живописные уголки города, посещать которые жители Петербурга раньше старались только в дневное время.

Пример тому - парк "Сосновка". Здесь ведутся работы по отладке освещения, парк стал гораздо оживленнее вечерами, люди потянулись на его спортивные и детские площадки, на вечерние прогулки по аллеям.

Общий объем финансирования программы в 2011-2020 годах составил около 2,5 миллиарда рублей

Согласно городской программе энергосбережения к 2020 году 123 парка, сада и сквера будут обеспечены наружным освещением с энергоэффективным оборудованием, при котором потребление электроэнергии на один светильник снизится более чем на 787 киловатт-час, а освещенность не пострадает. Ожидается, что экономия электроэнергии при этом составит порядка 65 процентов.

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По словам экспертов, средняя мощность светильников в парках составляет сегодня 50 ватт. Комфортная для человека освещенность на улицах составляет 25 люксов, в кварталах - 10 люксов, в садах - 6 люксов. При этом важно, подчеркивают специалисты, какая цветовая температура и оптика применяются. Новое оборудование устроено таким образом, что в городе, который достаточно продолжительное время в течение года и суток испытывает дефицит солнечного света, температура светильников компенсирует эту недостачу за счет высокой цветопередачи современного оборудования

Общий объем финансирования программы, рассчитанной на 2011-2020 годы, составил около двух с половиной миллиардов рублей.

Однако обеспечение улиц, дворов и кварталов города полноценным освещением на этом не заканчивается. Как отмечают эксперты, к 2032 году на территории Северной столицы вообще не останется "темных пятен": все места города, даже самые проблемные, будут качественно освещены.

Кстати

Светодиодное освещение позволит добавить к системе освещения элементы умного города - смонтировать камеры видеонаблюдения, установить соответствующие датчики, наладить раздачу Wi-Fi. Безусловно, это поспособствует укреплению системы городской безопасности: где много света - меньше нарушений. Показательный пример - инновационный подход к освещению нерегулируемого пешеходного перехода на проспекте Стачек, 91. Специалисты для идентификации пешехода водителями в темное время применили на проблемном участке беспроводную технологию LoRaWAN. Теперь здесь установлены "умные" светодиодные светильники со специальной оптикой и возможностью удаленного мониторинга и индивидуального управления. Искусственные источники света в темное время суток позволяют выделить пешехода в зоне перехода контрастным белым светом. Совместно с ГИБДД специалисты уже составили список пешеходных переходов, где такая технология необходима.

А специалисты города сейчас работают над тем, чтобы отладить дистанционный контроль за работой каждого уличного светильника. Диспетчер сможет на пульте видеть малейшие отклонения в их работе и вовремя отправить ремонтную бригаду к нужной точке. Также дистанционно в зависимости от погоды и времени суток можно будет увеличивать или снижать световой поток в каждой лампе.

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