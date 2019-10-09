Новости

Депутаты РФ не прекратят общение с США 18:38
Трамп заявил, что США не следовало воевать на Ближнем Востоке 18:25
На Урале чиновника Минобороны РФ осудили за взятки на 27 млн рублей 18:22
В Росгвардии подтвердили факт нападения на сотрудников у Счетной палаты 18:20
Петербургу предрекли увеличение осадков в ближайшие 50 лет в два раза 18:15
В Петербурге пьяный пенсионер сбил велосипедиста и попытался скрыться 18:04
Кроссовер Mercedes-Maybach не постеснялся папарацци 18:03
В ДНР и ЛНР заявили о срыве Киевом плана-графика по отводу сил 18:01
Администрация курдских районов Сирии надеется на помощь Москвы в переговорах 17:56
Полиция Тольятти проверит видео с блогером, напоившим мужчину до смерти 17:53
Опубликовано первое видео наступления турецкой армии в северной Сирии 17:50
Бывший замглавы Элисты предстанет перед судом за взятку 17:50
В Казани мужчина бросил годовалую дочь на обочине 17:45
На БелАЭС готовятся к физическому пуску первого реактора 17:40
В Петербурге решили открыть подвалы для бездомных кошек 17:35
Вышел трейлер сериала "Рассвет" - "молодежного "Безумного Макса" 17:30
Эрмитаж застраховал картину Карпаччо на 50 миллионов евро 17:29
Зась и Мезенцев обсудили вопросы белорусско-российского взаимодействия 17:20
Сергей Иванов рассказал, какие западные ценности неприемлемы для России 17:19
В Омске осудили мужчину, в мороз бросившего родственника умирать в лесу 17:15
В Петербурге пассажира задержали за курение на борту самолета 17:13
В Петербурге умер бывший архитектор города 17:02
Вдова актера Марьянова прокомментировала итоги расследования 17:00
Changan анонсировал новый кроссовер для России 17:00
В Ленинградской области водитель насмерть сбил трехлетнюю девочку 16:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
Получит ли Пелевин Нобелевскую премию по литературе? Прогноз Павла Басинского
Получит ли Пелевин Нобелевскую премию по литературе? Прогноз Павла Басинского
09.10.2019 17:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге решили открыть подвалы для бездомных кошек

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Колпинском районе Санкт-Петербурга стартовала акция "Окошки для кошки". Воспитанники местного Дома молодежи оборудуют продухи в подвалах жилых домов, чтобы бездомные коты могли свободно туда попасть и переждать морозы.

Фото: Пресс-служба Новосибирского зоопарка им. Р.А. Шило
Новосибирский зоопарк первым в России получил ржавых кошек

Как сообщили в пресс-службе администрации Колпинского района, молодые люди вместе с сотрудниками коммунальных служб уже смастерили заготовки для продухов. Затем их красиво разрисуют и установят. Первым зданием, в котором появятся сделанные юными петербуржцами продухи, станет дом на улице Тазаева, 24.

"Наглухо закрытые подвалы зачастую становятся причиной гибели бездомных котов зимой, - объясняют активисты. - Мы хотим, чтобы продухи для кошек не только стали нормой, но и были оформлены с душой".

Параллельно в Колпинском районе началась еще одна благотворительная акция, направленная на помощь животным, - "Три хвоста". В течение десяти дней молодые люди будут собирать корм для собак и кошек из приютов, а также для белок, живущих на полуострове Чухонка (это любимое место отдыха колпинцев). Пункты сбора корма организованы по пяти адресам.

Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Депутаты РФ не прекратят общение с США
Опубликовано первое видео наступления турецкой армии в северной Сирии
В Кремле не исключили возможные новые провокации США
Трамп заявил, что США не следовало воевать на Ближнем Востоке
В ДНР и ЛНР заявили о срыве Киевом плана-графика по отводу сил