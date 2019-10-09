В Петербурге решили открыть подвалы для бездомных кошек

В Колпинском районе Санкт-Петербурга стартовала акция "Окошки для кошки". Воспитанники местного Дома молодежи оборудуют продухи в подвалах жилых домов, чтобы бездомные коты могли свободно туда попасть и переждать морозы.

Как сообщили в пресс-службе администрации Колпинского района, молодые люди вместе с сотрудниками коммунальных служб уже смастерили заготовки для продухов. Затем их красиво разрисуют и установят. Первым зданием, в котором появятся сделанные юными петербуржцами продухи, станет дом на улице Тазаева, 24.

"Наглухо закрытые подвалы зачастую становятся причиной гибели бездомных котов зимой, - объясняют активисты. - Мы хотим, чтобы продухи для кошек не только стали нормой, но и были оформлены с душой".

Параллельно в Колпинском районе началась еще одна благотворительная акция, направленная на помощь животным, - "Три хвоста". В течение десяти дней молодые люди будут собирать корм для собак и кошек из приютов, а также для белок, живущих на полуострове Чухонка (это любимое место отдыха колпинцев). Пункты сбора корма организованы по пяти адресам.