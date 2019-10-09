Писатель Виктор Кокосов подарил Старорусской библиотеке шесть книг

Петербургский писатель и публицист Виктор Кокосов принял участие в акции "Городу Достоевского - книга в подарок". Он передал для Старорусской городской библиотеки имени Ф.М. Достоевского шесть своих книг, посвященных героическим страницам российской истории, в том числе малоизвестным.

"Сорок восьмой" не подвел! (повесть о крылатом друге)" - это книга о фронтовых буднях уникальной воинской части - специальной роты голубиной связи, существовавшей в годы Великой Отечественной войны.

- Голуби воевали и погибали, перенося зажигательные снаряды на аэродромы противника, доставляя важные донесения и даже работая разведчиками. Тем самым они вносили свой вклад - и немалый! - в дело Победы над немецко-фашистскими захватчиками, - рассказывает Виктор Кокосов.

Его книга стала первым в истории художественным произведением о голубиной роте. "Сорок восьмой" - это номер реального голубя, чей подвиг лег в основу повествования. Осенью 1944 года во время боев в Прибалтике он был выпущен командиром советской разведгруппы со спецдонесением, дважды атакован по пути немецким ястребом (враги их специально держали для охоты на голубей-разведчиков и диверсантов Красной Армии), но сумел уйти от хищника и доставить важные сведения в расположение советских войск.

Другая повесть - "Операция "Русская прививка" - рассказывает о провале секретной операции спецгруппы СД в 1941 году. По заданию Гитлера она изучала вопрос: как привить лучшие боевые качества и менталитет советских бойцов солдатам вермахта. Ее руководители бесславно завершили свой путь под Ленинградом и Москвой. Собранные ими материалы были частично уничтожены, частично оказались в руках партизан. К слову, "Операция…" будет интересна старорусскому читателю еще и тем, что в повести упоминается Старая Русса. Под этим городом водил войска в атаку один из персонажей книги - командующий 11-й армией генерал-лейтенант Василий Морозов.

Сборник "Право на мужество" - тоже о Великой Отечественной войне. Он включает в себя историко-документальную повесть "Правда о Второй ударной", а также очерки о подвигах ветеранов

- Бойцы Второй ударной армии, чей подвиг многие десятилетия незаслуженно замалчивался, ценой своих жизней дважды спасали осажденный фашистами Ленинград, - рассказывает Виктор Кокосов. - Первый раз армия почти полностью легла в боях с частями Линдеманна, второй раз - остановила победоносную до того армию Манштейна.

Тему героизма защитников Ленинграда Виктор Кокосов поднимает и в сборнике очерков "Правда о Второй ударной. Очерки о защитниках Ленинграда".

Еще один сборник, посвященный Великой Отечественной войне, носит название "Живи, любимый город!". Его автор писал специально для школьников. Герои коротких рассказов - подростки, работавшие в осажденном Ленинграде наравне со взрослыми, а также юноши и девушки, которые не достигли призывного возраста, но все-таки попали в воинские части, где проявили чудеса храбрости. По словам Виктора Кокосова, книгу уже используют на уроках мужества в некоторых школах и библиотеках Петербурга.

Шестая книга - не о Великой Отечественной. "Струги на Неве" - это художественный исторический роман, повествующий о войне со шведами, которую царь Алексей Михайлович вел в 1656-1658 годах.

- Хотя на протяжении ее русскими войсками были одержаны многие славные победы в Прибалтике и на Неве, эта война почти не привлекала внимания писателей, - говорит Виктор Кокосов. - А ведь ее цель была немалая: за полвека до Петра Великого его отец Алексей Михайлович пытался широко распахнуть дверь в Европу.

Справка "РГ"

Акция "Городу Достоевского - книга в подарок" организована "Российской газетой" и газетой "Старая Русса" при поддержке журнала "Звезда". Ее цель - оказать всемерную поддержку Старорусской городской библиотеке имени Ф.М. Достоевского в преддверии празднования 200-летия писателя. Акция заключается в сборе и передаче в фонды библиотеки научно-популярной, художественной, мемуарной, справочной, детской литературы и документальной прозы, с тем чтобы в фондах было представлено все книжное многообразие мира, в том числе и с точки зрения географии. Задача - сделать небольшую районную библиотеку популярным местом живого интеллектуального общения.

Акция продлится весь 2019 год - в это время на базе Старорусской городской библиотеки регулярно проходят встречи с известными литераторами, актерами и общественными деятелями.

Итоги акции будут подведены в Старой Руссе 11 ноября 2019 года - в день рождения Достоевского и "Российской газеты". К акции уже присоединились известные писатели - журналисты "РГ" Николай Долгополов, Павел Басинский, Лев Данилкин, Владимир Снегирев, Валерий Выжутович. Несколько своих книг передал в дар библиотеке председатель Российского детского фонда писатель Альберт Лиханов, а также президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга, заслуженный тренер России Михаил Рахлин.

Участниками благотворительного проекта стали Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина, Коми республиканская типография из Сыктывкара, Морской литературно-художественный фонд имени Виктора Конецкого, рок-музыкант, лидер легендарного "Наутилуса" и группы "Ю-Питер" Вячеслав Бутусов, фронтмен группы "Калинов мост" Дмитрий Ревякин, председатель Калининградского городского Совета депутатов Андрей Кропоткин, Псковское региональное отделение Союза писателей России, Генеральное консульство Японии в Санкт-Петербурге, оргкомитет Международного фестиваля балета Dance Open, председатель Государственного Совета Республики Коми Надежда Дорофеева, скульптор Григорий Ястребенецкий, художник Павел Лемтыбож, владелец галереи Kunsthandel Zechling Вернер Цeхлинг (Австрия), Нарынская гимназия №2 имени Чкалова (Киргизия), Гатчинская школа №9 (Ленинградская область), вологодский писатель Андрей Малышев, петербургские писатели Игорь Шушарин, Юрий Звягин, Анатолий Аграфенин, Елена Колина, журналистка и писательница из Перми Любовь Соколова, член Союза художников России и преподаватель Художественно-промышленной академии имени Штиглица Маргарита Широковских, а также предприниматели Старой Руссы Валерий Васильев, Алексей Лойкуц.