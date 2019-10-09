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09.10.2019 08:27
Проект: В регионах

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Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 227(7985)
На международном форуме "Российская энергетическая неделя" председатель Архангельского областного собрания Екатерина Прокопьева предложила ввести механизм проработки региональных инициатив на федеральных площадках.

Одной из тем форума стало законотворчество в сфере ТЭК и участие регионов в этом процессе. Для Архангельской области вопросы, связанные с энергоресурсами, особенно важны. Большая часть ее территории - районы Крайнего Севера и приравненные к ним, ряд муниципалитетов входит в Арктическую зону РФ. Цены на электроэнергию в Поморье на 23 процента выше среднероссийских, а в СЗФО они считаются самыми высокими.

- Наш регион относится к неценовым зонам оптового рынка электроэнергии и мощности, - отметила Екатерина Прокопьева. - Цены на электроэнергию устанавливает регулятор, так как рыночная конкуренция ограничена и условия диктуют монополисты. Сегодня существуют определенные преференции в этом вопросе для Дальневосточного федерального округа, но я уверена, что если мы предложим аналогичный законопроект для наших арктических территорий, то столкнемся с некоторыми проблемами.

В ходе панельной дискуссии на форуме спикер Архангельского областного собрания подчеркнула, что в сложившейся ситуации региону сложно реализовывать федеральные программы развития бизнеса. Северные предприниматели находятся в неравных условиях с коллегами из других регионов, и порой им приходится закрывать свое дело.

Северным предпринимателям тяжело конкурировать с коллегами из других регионов

По словам Екатерины Прокопьевой, области важно продвигать свои законодательные инициативы на федеральном уровне. А чтобы они получали положительные отзывы профильного министерства, необходимо предварительно обсуждать эти предложения на дискуссионных площадках с участием федеральных экспертов. Арктическим регионам также требуется помощь по взаимодействию с госкорпорациями.

Заместитель министра энергетики РФ Анастасия Бондаренко, выступившая модератором встречи, отметила, что ведомство готово к любым форматам общения:

- Нас могут сдерживать вопросы регламента, связанные с этапами обсуждения законодательных инициатив. Но сейчас как раз назревает реформа многих регламентных процедур. Она направлена на ликвидацию бюрократических препон. И это правильно, поскольку мы работаем на одно общее дело - развитие экономики.

По итогам встречи Екатерина Прокопьева предложила сделать такие дискуссии постоянными - это поможет субъектам РФ в продвижении важных для них законопроектов.

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область
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