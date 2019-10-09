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09.10.2019 16:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленинградской области водитель насмерть сбил трехлетнюю девочку

Текст: Евгения Цинклер (Ленинградская область)

Девочка трех с половиной лет погибла в результате ДТП в деревне Волковицы Ломоносовского района Ленинградской области.

В Ленинградской области в аварии погибли три человека

Как сообщают в пресс-службе ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, это произошло сегодня, 9 октября, около 15.30 на девятом километре автодороги Низковицы - Переярово - Кипень. Автомобиль Audi A6, за рулем которого находился 48-летний водитель, сбил маленькую девочку. Ребенок не выжил.

В ГИБДД уточняют, что авария произошла не на пешеходном переходе, при этом девочка была не одна, а в сопровождении взрослого.

Правоохранители выясняют обстоятельства этого ДТП.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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