В Ленинградской области водитель насмерть сбил трехлетнюю девочку

Девочка трех с половиной лет погибла в результате ДТП в деревне Волковицы Ломоносовского района Ленинградской области.

Как сообщают в пресс-службе ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, это произошло сегодня, 9 октября, около 15.30 на девятом километре автодороги Низковицы - Переярово - Кипень. Автомобиль Audi A6, за рулем которого находился 48-летний водитель, сбил маленькую девочку. Ребенок не выжил.

В ГИБДД уточняют, что авария произошла не на пешеходном переходе, при этом девочка была не одна, а в сопровождении взрослого.

Правоохранители выясняют обстоятельства этого ДТП.