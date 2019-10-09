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В НАО вступили в силу новые региональные меры соцподдержки для студентов-педагогов, которые обучаются за пределами округа по договорам о целевом обучении.

Так, тем, кто учится на отлично, назначат ежемесячную стипендию пять тысяч рублей, хорошистам - три тысячи. Кроме того, педагогам-целевикам будут компенсировать проезд к месту учебы и обратно раз в два года, а также ежегодно к месту практики и назад.

Студентам-инвалидам оплатят учебу в техникумах и колледжах

По словам вице-губернатора НАО по вопросам образования Наталии Сидоровой, потребность в новых педагогических кадрах в регионе большая, так что принятие новых мер социальной поддержки для будущих учителей необходимо.

Со всеми студентами, поступившими в вузы в рамках целевой подготовки, подписываются договоры. Они, в частности, предусматривают, что каждый будущий учитель обязан проходить практику в определенной школе, а через месяц после получения диплома проработать там не меньше трех лет.

Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ненецкий АО
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