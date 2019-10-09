В Петербурге детям запретят посещать опасные квесты

Парламентарии Санкт-Петербурга предложили оградить детей от посещения экстремальных квестов. Эту инициативу депутатов Дениса Четырбока и Александра Ходосока поддержали в первом чтении на пленарном заседании Законодательного собрания. За этот закон высказались 38 депутатов из 49.

Согласно тексту документа, новое понятие "квест" в законе будет определяться как "интеллектуальная игра, участников которой запирают в помещении, из которого они должны выбраться за время, находя предметы и решая головоломки посредством своих умственных и творческих способностей". Помимо этого, авторы предлагают установить общие требования безопасности к самим квестам и помещениям, где они проводятся. А также обозначить нижний возрастной ценз для посещения таких развлечений - 14 лет.

По мнению авторов инициативы, многие квесты стали в последнее время представлять реальную угрозу для жизни и здоровья детей.

- Не так давно в Москве 12-летняя школьница во время квеста упала с полутораметровой высоты, в Петербурге 12-летний ребенок получил топором по ноге. Такие игры опасны, - говорит Александр Ходосок. - Однако подобные развлечения в Северной столице предлагают более 200 организаций.

По его мнению, главная проблема заключается в том, что квесты сегодня не приравнены ни к какой отрасли отдыха и находятся за пределами правового поля.