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09.10.2019 13:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге детям запретят посещать опасные квесты

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

Парламентарии Санкт-Петербурга предложили оградить детей от посещения экстремальных квестов. Эту инициативу депутатов Дениса Четырбока и Александра Ходосока поддержали в первом чтении на пленарном заседании Законодательного собрания. За этот закон высказались 38 депутатов из 49.

Фото: Юрий Снегирев/ РГ
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Согласно тексту документа, новое понятие "квест" в законе будет определяться как "интеллектуальная игра, участников которой запирают в помещении, из которого они должны выбраться за время, находя предметы и решая головоломки посредством своих умственных и творческих способностей". Помимо этого, авторы предлагают установить общие требования безопасности к самим квестам и помещениям, где они проводятся. А также обозначить нижний возрастной ценз для посещения таких развлечений - 14 лет.

По мнению авторов инициативы, многие квесты стали в последнее время представлять реальную угрозу для жизни и здоровья детей.

- Не так давно в Москве 12-летняя школьница во время квеста упала с полутораметровой высоты, в Петербурге 12-летний ребенок получил топором по ноге. Такие игры опасны, - говорит Александр Ходосок. - Однако подобные развлечения в Северной столице предлагают более 200 организаций.

По его мнению, главная проблема заключается в том, что квесты сегодня не приравнены ни к какой отрасли отдыха и находятся за пределами правового поля.

Общество Семья и дети Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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