Городские власти подчеркивают, что "наблюдается устойчивый рост" количества выпускников школ, которые поступают на обучение в профессиональные учебные заведения по программам среднего образования. Ежегодно на бюджетные места поступает свыше 15 тысяч человек, а в 2019 году в училищах и колледжах начали учебу более 17 тысяч человек. За пять лет общее количество таких учащихся выросло с 32 до 43 тысяч человек, конкурс достигает пяти человек на место.
Однако на предприятиях города средний возраст специалистов составляет 45 лет и выше, и изменить эту ситуацию пока не удается. По данным одного из крупных рекрутинговых сайтов, в среднем на одну вакансию рабочего персонала приходится по четыре резюме, но кадров, особенно молодых, по-прежнему не хватает.
- Думаю, что создание мастерских и центров опережающего обучения сможет изменить ситуацию в лучшую сторону, - говорит Антонина Гирко, исполнительный директор Ассоциации профессиональных образовательных организаций Санкт-Петербурга. Ключевой вопрос в том, чтобы в мастерских было современное оборудование. На многих предприятиях города оборудование устаревшее, и подготовленным молодым специалистам работать на нем неинтересно.
Безусловно, современное оборудование на отдельных производствах есть, отмечает эксперт. Но есть и другие примеры, когда на том или ином предприятии токарь вынужден работать на станке 1939 года выпуска. Молодежи неинтересно работать на таком "динозавре". В результате 70-летний токарь продолжает работать на полставки только потому, что работать на этих станках просто некому.
Еще одна составляющая проблемы в том, что нынешние работодатели до сих пор не избавились от "иждивенческого" подхода в области кадров. Они слабо осознают важность своей роли в вопросе подготовки кадров и обычно считают, что раз они платят налоги, то образовательные учреждения должны сами разобраться, какие специальности нужны, а какие - нет, и сразу предоставлять им грамотных специалистов. Тогда как в Германии, например, широко распространена должность, название которой в переводе звучит как "доинженер".
На этой должности предприятие доучивает молодых специалистов, пришедших из учебных заведений, и это воспринимается как совершенно естественный процесс. Даже в советские годы молодому специалисту давалось полгода на адаптацию, а наставникам платили дополнительные деньги. Такая форма наставничества дает хороший результат: время практического освоения специальности сводится к минимуму. В то время как на большинстве российских предприятий наставничество никак не поощряется и становится довольно тяжелой обязанностью для опытного работника.