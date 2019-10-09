В Санкт-Петербурге будет создано 50 учебных мастерских, сообщили в Смольном. В них обучат специалистов наиболее перспективных и востребованных профессий в рамках проекта "Молодые профессионалы", который является частью нацпроекта "Образование". В частности, речь идет о специалистах в области дизайна, 3D-моделирования и рабочих профессиях. В этот список вошли столяры, маляры, программисты, специалисты в области веб-дизайна, электроники и робототехники, учителя, медсестры и многие другие специальности. Кроме мастерских, предполагается открыть пять центров опережающей профессиональной подготовки, где петербуржцев станут обучать "профессиям будущего", востребованность которых растет.

Городские власти подчеркивают, что "наблюдается устойчивый рост" количества выпускников школ, которые поступают на обучение в профессиональные учебные заведения по программам среднего образования. Ежегодно на бюджетные места поступает свыше 15 тысяч человек, а в 2019 году в училищах и колледжах начали учебу более 17 тысяч человек. За пять лет общее количество таких учащихся выросло с 32 до 43 тысяч человек, конкурс достигает пяти человек на место.

Однако на предприятиях города средний возраст специалистов составляет 45 лет и выше, и изменить эту ситуацию пока не удается. По данным одного из крупных рекрутинговых сайтов, в среднем на одну вакансию рабочего персонала приходится по четыре резюме, но кадров, особенно молодых, по-прежнему не хватает.

- Думаю, что создание мастерских и центров опережающего обучения сможет изменить ситуацию в лучшую сторону, - говорит Антонина Гирко, исполнительный директор Ассоциации профессиональных образовательных организаций Санкт-Петербурга. Ключевой вопрос в том, чтобы в мастерских было современное оборудование. На многих предприятиях города оборудование устаревшее, и подготовленным молодым специалистам работать на нем неинтересно.

Ежегодно на бюджетные места поступает свыше 15 тысяч человек, а в 2019 году в училищах и колледжах начали учебу более 17 тысяч человек

Безусловно, современное оборудование на отдельных производствах есть, отмечает эксперт. Но есть и другие примеры, когда на том или ином предприятии токарь вынужден работать на станке 1939 года выпуска. Молодежи неинтересно работать на таком "динозавре". В результате 70-летний токарь продолжает работать на полставки только потому, что работать на этих станках просто некому.

Еще одна составляющая проблемы в том, что нынешние работодатели до сих пор не избавились от "иждивенческого" подхода в области кадров. Они слабо осознают важность своей роли в вопросе подготовки кадров и обычно считают, что раз они платят налоги, то образовательные учреждения должны сами разобраться, какие специальности нужны, а какие - нет, и сразу предоставлять им грамотных специалистов. Тогда как в Германии, например, широко распространена должность, название которой в переводе звучит как "доинженер".

На этой должности предприятие доучивает молодых специалистов, пришедших из учебных заведений, и это воспринимается как совершенно естественный процесс. Даже в советские годы молодому специалисту давалось полгода на адаптацию, а наставникам платили дополнительные деньги. Такая форма наставничества дает хороший результат: время практического освоения специальности сводится к минимуму. В то время как на большинстве российских предприятий наставничество никак не поощряется и становится довольно тяжелой обязанностью для опытного работника.