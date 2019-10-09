С нового года в Петербурге могут увеличиться цены на проезд в общественном транспорте. На сколько конкретно, сейчас обсуждают в комитетах Смольного и в Законодательном собрании Петербурга. Пока определено три сценария, в двух из них решающая роль отдана электронному проездному "Подорожник".

Как сообщили в комитете по тарифам, первый сценарий подразумевает, что цены на проезд вообще повышаться не будут. В последний раз билеты увеличивались в цене в 2017 году, с тех пор жетон для проезда в метро стоит 45 рублей, поездка на наземном общественном транспорте - 40. Но себестоимость поездки выше. Так, по данным ГУП "Петербургский метрополитен", сейчас себестоимость проезда одного пассажира составляет 49 рублей 77 копеек. По итогам первого полугодия за счет перевозки пассажиров, размещения рекламы и предоставления в аренду площадей метрополитен Петербурга закрыл лишь 61 процент от всех своих затрат. Затраты подземки Северной столицы за 6 месяцев составили 18,5 миллиарда рублей, в прошлом году было 16,6 миллиарда.

В наземном транспорте себестоимость проезда тоже выше тарифа. Разницу традиционно компенсирует городской бюджет, также из казны доплачивают за перевозку льготников. Соответственно, при сохранении тарифа субсидии метрополитену, "Горэлектротрансу" и "Пассажиравтотрансу" должны возрасти.

Есть второй вариант - поднять цены на разовый проезд на пять рублей и увеличить цены на проезд по "Подорожнику" с учетом инфляции.

Логику такой инициативы на встрече с журналистами разъяснил председатель комитета по финансам Алексей Корабельников. Жители Петербурга все чаще пользуются "Подорожником". Например, в метро по жетонам ездит каждый пятый пассажир, в 2017-м это был каждый третий. "Подорожником" пользуются больше половины всех пассажиров. В Смольном считают, что жетоны в основном покупают туристы или люди, которые приехали в Петербург в командировку.

Тарифные решения примут с учетом предложений комитета по транспорту и исходя из возможностей бюджета

Возникает вопрос: насколько правильно субсидировать из бюджета города, то есть из кармана петербуржцев, проезд для туристов? Именно поэтому возникла идея цену разового проезда в метро и наземном транспорте поднять до себестоимости, а по "Подорожнику" возить пассажиров со скидкой, подняв цену на один-два рубля.

Третий вариант - компромиссный. Он подразумевает, что цена на проезд на всех видах транспорта повысится на два рубля. А проезд по "Подорожнику" подорожает с учетом инфляции.

"Говорить об увеличении стоимости проезда на городском общественном транспорте как о принятом решении преждевременно. На основании проведенной работы будут определены экономически обоснованные расходы перевозчиков на 2020 год. Тарифные решения будут приняты с учетом предложений комитета по транспорту и исходя из возможностей бюджета Санкт-Петербурга", - подчеркивают в городском комитете по тарифам.

Сейчас в Смольном анализируют данные перевозчиков об их затратах на следующий год. Исходя из этого будут рассчитываться субсидия и цена проезда. А утверждать бюджет предстоит депутатам городского парламента. Они пока тоже хранят молчание.

Тема сложная, ведь затраты перевозчиков за год выросли, и возникает закономерный вопрос: как их оплачивать прямо, через проездной или опосредованно, через субсидию из городской казны? К слову, размер субсидии для всех перевозчиков составит при повышении около 50 миллиардов рублей; если цена на проезд не вырастет, субсидия окажется еще выше. Какое решение будет принято, станет ясно в конце октября, когда будет утверждаться бюджет на следующий год.