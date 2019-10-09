В Петербурге сняли на видео огненный фонтан из-под земли

В центре Санкт-Петербурга на Мытнинской улице из-за пожара на газопроводе возник "огненный фонтан", который удалось заснять на видео, сообщают РИА Новости.

Пламя било прямо из-под земли, причем высота огня достигала нескольких метров. Сотрудники МЧС, получив сообщение о возгорании, поспешили на место происшествия и эвакуировали жителей окрестных домов. Установлено, что на ремонтируемом участке газопровода у дома номер 32 на Мытнинской улице происходило факельное горение.

К ликвидации пожара привлекли семь единиц техники и 40 человек личного состава. Сотрудники "Петербурггаз" установили на магистраль хомут, возгорание ликвидировано.