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09.10.2019 18:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге пьяный пенсионер сбил велосипедиста и попытался скрыться

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

В Санкт-Петербурге задержали пожилого водителя, который сбил велосипедиста и скрылся, но вскоре попал в новую аварию.

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Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, 8 октября примерно в 13.30 автомобиль Honda Pilot сбил 63-летнего велосипедиста возле дома на Ораниенбаумском проспекте, 49 в Петродворцовом районе города. Водитель не счел нужным остановиться и оказать помощь, а решил скрыться с места происшествия. Что касается велосипедиста, то его в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Уже через десять минут эта же Honda врезалась в дорожный отбойник на 108-м километре внутреннего кольца КАД. За рулем машины находился 62-летний петербуржец. В аварии он не пострадал. Выяснилось, что пенсионер был сильно пьян - 1,4 промилле.

Водителю придется отвечать сразу за несколько правонарушений: оставление места дорожно-транспортного происшествия, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, отсутствие полиса ОСАГО. По факту ДТП будет вестись расследование.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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