В Петербурге пассажира задержали за курение на борту самолета

Транспортная полиция задержала в Санкт-Петербурге пассажира самолета, прилетевшего из Нижнекамска, за курение на борту, сообщает официальный сайт УТ МВД России по СЗФО.

Сообщение о нарушителе поступило в транспортную полицию аэропорта Пулково от диспетчера контроля управления и обслуживания воздушного транспорта. Он заявил о необходимости прибытия наряда полиции к борту воздушного судна.

Как выяснили полицейские на месте, 35-летний пассажир во время полета, закрывшись в туалете в хвосте салона, курил сигарету с табаком. Правонарушитель доставлен в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково, где и был составлен административный протокол по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ (Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах).