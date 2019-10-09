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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Уроки прошлой зимы

На складирование снега в центре города и в жилых кварталах власти наложили прямой запрет
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 226(7984)
Чиновники Северной столицы извлекли урок из прошлой зимы. Как сообщили в администрации Санкт-Петербурга, в этом году не только приобретена новая снегоуборочная техника, но и взята на контроль утилизация снега, убранного с городских улиц.

- Прошлой зимой из-за обильных снегопадов возникли сложности с утилизацией снега, - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании городского правительства. - Его сброс в реки строго запрещен, все должно проходить через снегоплавильные установки.

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
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Сейчас подготовленные мощности позволяют утилизировать 101 тысячу кубометров снега в сутки, для этого будет задействовано 11 снегоплавильных установок. Места для складирования снега - если осадков будет больше, чем установки могут переработать сразу, - оборудуют только рядом с ними. На складирование снега в центре города или на территории жилых кварталов власти наложили прямой запрет.

- В прошлом году у нас прямо под окнами соорудили настоящие египетские пирамиды из снега и льда, - рассказала жительница Петроградской стороны Галина Кириллова. - Дворники скалывали лед с тротуаров и просто сгребали его в кучи, которые никто не вывозил. А поскольку в нашем районе тротуары и так узкие, то ходить было очень сложно. Надеюсь, что в этом году и погода, и городские власти будут к нам более доброжелательны.

В Смольном на погоду не надеются. Для уборки городских улиц уже закуплено почти 500 единиц новой уборочной техники, в том числе комбинированные машины на базе автомобилей КамАЗ, тракторы и мультимобили. Кроме того, губернатор поручил профильным ведомствам "не просто оперативно реагировать на жалобы петербуржцев, а терпеливо выслушать и быть максимально вежливыми".

Еще одна головная боль для городских властей - прохождение отопительного сезона. Износ тепловых сетей составляет почти 50 процентов, ветхие трубы то и дело рвутся. У горожан даже есть на примете несколько "точек", где аварии происходят по несколько раз за сезон - например, улица Маршала Казакова или Купчино, Пороховская магистраль в Невском районе, где прошедшей зимой произошло подряд три прорыва. Проблемы накапливались годами, и решить их сразу не получится. Поэтому пока Смольный усиливает участок, отвечающий за ликвидацию дефектов: в сезон 2019/20 года дополнительно сформировано 30 аварийно-восстановительных бригад.

Для уборки городских улиц уже закуплено 500 единиц новой уборочной техники

- Немедленной замены и реконструкции требует 26 процентов трубопроводов старше 25 лет, - отметил Беглов. - Мы взяли курс на решение этой проблемы и в этом году уже выделили дополнительно 1,5 миллиарда рублей на замену аварийных участков. На следующий год заложили в бюджет на эти цели в два раза больше - три миллиарда рублей.

Кроме того, найден подход к третьей зимней проблеме Петербурга - образованию сосулек и наледи на крышах. В этом году по новой системе "холодный чердак" отремонтировали 291 крышу.

- В 2019 году работы по нормализации температурно-влажностного режима в чердачных помещениях запланированы в 1962 многоквартирных домах, - уточнили в жилищном комитете Санкт-Петербурга. - До конца 2020 года планируется выполнить данный вид работ на всех оставшихся потенциально опасных кровлях.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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