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09.10.2019 21:10
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Уличным языком

В петербургском музее Эрарта представили "Говорящие стены"
Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 228(7986)
Проект "Говорящие стены" родился в сотрудничестве молодого живописца Динары Хертнагль и уличных художников, среди которых Стас Багс, Владимир Абих, Максим Има, Super 158, Никита Dusto и другие.
Динару Хертнагль заворожил Петербург с его ветшающим имперским величием. Фото: Анжела Мнацаканян Динару Хертнагль заворожил Петербург с его ветшающим имперским величием. Фото: Анжела Мнацаканян
Динару Хертнагль заворожил Петербург с его ветшающим имперским величием. Фото: Анжела Мнацаканян

Выпускница Академии имени Репина, Динара всегда обожала писать городские пейзажи. Архитектурные красоты Петербурга с его ветшающим имперским величием, признается сама, ее просто завораживали. А потом она углубилась в питерские дворы и обнаружила, что видавшие виды стены могут рассказать о жизни города не меньше.

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- Я вижу в них необыкновенную красоту, - признается Хертнагль. - Настоящую, а не "мимишные красивости", которые терпеть не могу. Еще участь в академии, заметила: если "вырезать" тот или иной фрагмент потекшей стены с осыпающейся штукатуркой, получается необычайно гармоничная абстракция.

Однако вскоре художница заметила, что ее полотнам не хватает некой изюминки, точнее - остроты. Может быть, даже хулиганства. Чтобы восполнить недостающее, она пригласила к соучастию уличных художников. Мастера стрит-арта и граффитисты охотно откликнулись на ее предложение.

Сегодня Динара с удовольствием вспоминает, как Никита Dusto с упоением брызгал баллончиком на ее тщательно расписанные полотна, создавая эффект "настоящей питерской стены". Многие уличные художники помогли придать полотнам Хертнагль особую фактурность, шероховатость и "жизненность".

Представленный в музее Эрарта проект размышляет о трудностях перевода языка улиц: нам далеко не всегда удается понять, о чем пытаются сказать нам стены. Дома на картинах Динары Хертнагль - вымирающие динозавры, не имеющие конкретных адресов. Их можно встретить в любом русском городе, а оставленные на их стенах уличными художниками следы - приметы скорой гибели: неминуемого разрушения или радикальной реновации.

Авторы, с которыми Динара Хертнагль "преломила" холсты, - молодые художники скорее по духу, нежели по возрасту. Их нечасто приглашают в музейные залы, но исследователям современного искусства имена их уже хорошо знакомы.

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Например, автор, называющий себя Super 158, известен как организатор "джемов райтеров", которые проходят на различных площадках Петербурга: именно с них впоследствии разъезжаются по всему городу пестрые газели. Турбен - художник с граффити-бэкграундом, недавно отметившийся музейной выставкой. Сфера его интересов - наивное искусство и массовая культура.

Завораживающие Динару Хертнагль ржавеющие водосточные трубы, помятые гаражи, осыпающиеся стены брандмауэров и темные окна расселенных домов оживают под озорными руками уличных художников. Город словно являет нам срез своего "культурного слоя", углубляться в постижение которого очень интересно. Ведь зачастую многое из того, чем славны "уличные художники", остается внутри герметичного мира уличной культуры или гибнет от рук сотрудников коммунальных служб. Выживают далеко не лучшие деяния. Представленный в музее Эрарта проект - в том числе и о трудностях перевода языка улиц.

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