Новый парламентский сезон в Поморье начался с принятия беспрецедентного социального законопроекта. В регионе одновременно вводится целый комплекс мер поддержки семей с детьми.

Две из них заработают впервые. Семьи, в которых родились сразу трое малышей или больше, станут получать субсидию в размере двух миллионов рублей на улучшение жилищных условий. А родителям особых детей с самыми тяжелыми заболеваниями будут ежемесячно выплачивать по три тысячи рублей из областного бюджета.

Еще пять новых норм усиливают значимость уже действующих мер поддержки. Так, региональный материнский капитал, который не индексировался со времени его введения в 2012 году, вырастет сразу в два раза - с 50 тысяч до 105 тысяч рублей. Изменится возраст молодых мам, которым положена единовременная денежная выплата при рождении первого ребенка: прежде ее получали в 22-24 года, теперь диапазон расширится до 20-25 лет. Сама ЕДВ подрастет с 30 до 35 тысяч рублей, а среднедушевой доход семьи, претендующей на выплату, составит двукратную величину прожиточного минимума вместо полуторной.

Поддержку получат и многодетные семьи, в которых старшие дети уже стали совершеннолетними. В таких случаях семья обычно теряет свой статус и связанную с ним помощь. Теперь единовременную денежную выплату при рождении третьего ребенка и последующих семьи будут получать до достижения старшими возраста 21 года. В этом году размер выплаты составляет 12 128 рублей. Не потеряют права на поддержку и родные ребят, которые поступили в военные и кадетские училища, где находятся на полном гособеспечении.

Кроме того, теперь еще больше семей Поморья смогут порадоваться специальному диплому "Признательность" и выплачиваемой к нему сумме в размере 10 тысяч рублей. Раньше на эту награду не могли претендовать семьи, имевшие статус многодетных с 2005-го по 2016 год. Впредь ограничений не будет.

Областные депутаты приняли важный законопроект сразу в двух чтениях. Он вступит в силу с 1 января 2020 года.

- Одобренные меры социальной поддержки направлены на то, чтобы помочь семьям с детьми и тем, кто еще только ждет рождения ребенка, - отметила председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева. - К счастью, число малышей, особенно третьих в семье, в нашей области не уменьшается. И у региона появилась финансовая возможность облегчить положение родителей с детьми: это подтверждает и отчет об исполнении областного бюджета в первом полугодии, который был представлен на сессии. Поддержка из региональной казны может стать серьезным подспорьем для таких семей и в итоге улучшить демографическую ситуацию в регионе.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом с тяжелыми множественными заболеваниями будут выплачивать неработающим трудоспособным родителям.

- Мы получали большое количество обращений, особенно из Котласа, от семей, в которых растут дети с тяжелой степенью инвалидности, - рассказал председатель профильного комитета Архангельского областного собрания Сергей Эммануилов. - Сейчас все родители детей-инвалидов получают выплаты из Пенсионного фонда, которые с 1 июля были увеличены в два раза. Но воспитание ребенка с тяжелым заболеванием требует серьезных дополнительных затрат. В нашем регионе насчитывается 414 таких семей, и они нуждаются в особой поддержке.

Сейчас с учетом северных надбавок семьи с особыми детьми получают 12-14 тысяч рублей в зависимости от района проживания. Региональная прибавка в три тысячи рублей станет ощутимым подспорьем - такое мнение высказали сами родители, с которыми обсуждался законопроект.

- Эта поддержка очень важна, поскольку в таких ситуациях нет возможности работать, а значит, семья материально еще менее защищена. Даже небольшая сумма будет для нее хорошей помощью, - считает председатель Новодвинской ассоциации родителей по защите прав детей с ограниченными возможностями здоровья и молодых людей с инвалидностью "Добрый лучик" Наталья Тараканова.

Субсидия в размере двух миллионов рублей должна помочь счастливым родителям тройняшек решить квартирный вопрос. По нормативам семье из пяти человек требуется 90 квадратных метров жилплощади. Такая квартира в Архангельске стоит в среднем свыше четырех миллионов рублей - не многие семьи смогут сами ее приобрести. Но если сложить новую субсидию, материнский капитал, финансовую помощь на погашение ипотечного кредита и льготную ипотеку, то наберется уже около трех миллионов рублей. Кстати, в этом году в Поморье родилась одна тройня, а в прошлом - две.

Возрастной диапазон, в котором молодая мама может получить выплату при рождении первого малыша, увеличили для того, чтобы северянки решались на этот шаг, пока еще молоды и здоровы.

Областной закон о социальной поддержке семей с детьми действует с 2016 года. Масштабные изменения в него предложили внести губернатор Архангельской области Игорь Орлов и депутаты фракций.

- Наш регион нарастил экономический потенциал, он продолжает развиваться, - отметил глава региона. - Это отражается на уровне внимания со стороны регионального правительства и депутатов к людям, требующим поддержки и защиты со стороны государства. В жестких рыночных условиях многодетные семьи оказались наименее защищены. Поддержать их - наша задача.

Предполагается, что указанные в законе суммы помощи семьям с детьми со временем будут расти - вместе с возможностями бюджета.

Мнение

Обсуждались и другие законопроекты на ту же тему:

- По сути, эти альтернативные варианты охватывались нашим масштабным законопроектом, - полагает депутат Сергей Пивков. - Один из них предлагал увеличить региональный материнский капитал уже в текущем году. Но для этого надо было просчитать затраты бюджета, на что требовалось время. А если бы мы приняли более "узкие" законопроекты, которые касаются только какой-либо одной категории, мы бы не смогли охватить мерами поддержки сразу несколько десятков тысяч жителей области, как это произошло в итоге.

Цифра

118 миллионов рублей из областной казны понадобится на обеспечение всех принятых мер поддержки.

Тем временем

Первая прибавка

Ветераны Поморья стали получать повышенную ЕДВ.

Ежемесячная денежная выплата ветеранам, жертвам политрепрессий и другим категориям северян с 1 октября подросла на 200 рублей и составила 656 рублей. А уже с 1 января 2020-го ЕДВ увеличится еще на столько же - до 856 рублей.

Размер выплаты не менялся с 2009-го. Теперь он будет ежегодно индексироваться на уровень инфляции. Депутаты Поморья приняли закон, который касается 208 тысяч северян, сразу в двух чтениях.