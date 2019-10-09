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09.10.2019 08:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Зоозащитники в Мурманске приютили медвежонка

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Под опекой руководителя приюта для бездомных животных Мурманска Оксаны Анчишкиной оказался еще один "постоялец". Но это не собака и не кошка, брошенные нерадивыми хозяевами, а медвежонок приблизительно 6-8 месяцев от роду.
Фото: Архив Оксаны Анчишкиной Фото: Архив Оксаны Анчишкиной
Фото: Архив Оксаны Анчишкиной

- Мне позвонил полицейский и сообщил, что при выполнении операции в Первомайском округе Мурманска в вагончике на частной территории был обнаружен медвежонок, - рассказала руководитель приюта Оксана Анчишкина. - По ошейнику, который был затянут на шее до предела, я предположила, что детеныш находился в этой жуткой неволе месяцы. Человек, присматривающий за медвежонком, на вопрос полицейского о еде сообщил, что кормят малыша хлебом и водой, иногда подливая молока. Эта пища для него совершенно не подходит.

И зоозащитница, и сами силовики были шокированы условиями, в которых неизвестные люди содержали животное. Полицейские по собственной инициативе около 4 часов сторожили медвежонка, пока Оксана Анчишкина искала для него помещение. К счастью, поиски увенчались успехом, и медвежонок обрел временное пристанище - небольшой вольер на территории строящегося частного дома.

Фото: Сергей Михеев.
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Накормить его удалось не сразу. Будучи в сильном стрессе, косолапый некоторое время отказывался есть. Но потом его все же удалось накормить кустиками черники и ягодами, которые привез из леса мурманчанин, откликнувшись на просьбу Оксаны Анчишкиной. Понравился зверенышу и мед, но выяснилось, кормить им медведя нельзя, так как вряд ли он сможет найти подобную пищу в дикой природе.

Мурманского медвежонка согласился принять "Центр спасения медвежат-сирот" под руководством Сергея Пажетнова, расположенный в деревне Бубоницы Торопецкого района Тверской области, в 450 километрах к северо-западу от Москвы. Действует этот центр уже около 20 лет, в течение которых были спасены 230 медвежат.

- Оставалось решить сложный вопрос - как доставить туда медвежонка, - добавил Оксана Анчишкина. - Пришлось позвонить в одно из похоронных бюро, так как только там есть необходимый транспорт - микроавтобус, куда поместилась бы клетка с животным. Сотрудники организации согласились нам помочь. В течение нынешней недели медвежонка должны забрать.

По ее словам, в "гостях" у Сергея Пажетнова мурманский лесной сирота проведет не менее года. После доставки медвежонка в центр главной задачей будет откормить его, чтобы он набрал вес, позволяющий залечь в спячку. По словам медвежьего "спасателя", в дикой природе медвежонку, имеющему возможность спать в берлоге вместе с матерью-медведицей, достаточно было бы набрать 25 килограммов.

- У нас же медвежата обычно набирают до 40-45 килограммов, - отметил Сергей. - После этого они занимают берлоги, расположенные на территории центра, устраиваются на спячку поодиночке или компанией - кому как повезет.

Общество Природа Общество Экология Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область
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