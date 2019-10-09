Новости

Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России 07:43
Минпромторг не нашел оснований для роста цен на воду 07:30
Три очка Ковальчука принесли победу "Лос-Анджелесу" 07:21
Врач предупредила, чем грозит отказ от сладкого 07:11
WADA подтвердило получение объяснений от Минспорта РФ 07:10
Ибрагимович открыл памятник самому себе 06:54
Кузнецов забил в первом матче после дисквалификации 06:44
Лидер КНДР посетил военную ферму 06:41
В США 800 тысяч человек оставят без электричества во избежание пожаров 06:31
В Приморье вандалы осквернили мемориал погибшим в ВОВ 06:08
Власти Эквадора ввели комендантский час 05:56
"Роскосмос" запатентовал маскирующийся космический аппарат 05:41
Биробиджанский полицейский спас жизнь человеку по дороге на работу 05:25
Турция атаковала позиции курдов на севере Сирии 05:18
Посол России: Визовый беспредел тормозит ремонт здания дипмиссии в США 05:10
Подозреваемому в зверском убийстве девушки в Чите продлили задержание 05:04
Пелоси обвинила Белый дом в попытке скрыть правду 04:54
Защита экс-сотрудника рудника "Мир" обжаловала его арест 04:39
На Камчатке произошли два землетрясения подряд 04:38
В Эквадоре из-за массовых беспорядков закрыты все образовательные учреждения 04:35
В Рио-де-Жанейро выпал "соленый снег" 04:34
СМИ: Автор доноса на Трампа сотрудничал с кандидатом от демократов 04:19
Недовольные мэром мексиканцы привязали его к пикапу 03:57
В Афганистане задержан один из руководителей разведки "Талибана" 03:55
На Камчатке спасли экипаж "затонувшей" подлодки 03:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
ВС разъяснил, как получить деньги за неработающую бытовую технику
ВС разъяснил, как получить деньги за неработающую бытовую технику
09.10.2019 06:25
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Молоко помогло

Москвич переехал на Кубань, создал козью ферму, победил аллергию и разбогател
Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя № 227(7985)
Еще три года назад Максим Мякотин не мог себе представить, что оставит Москву и переедет на Кубань, чтобы заниматься разведением коз. Сейчас у него самая большая козоводческая ферма в крае, на которой содержится 750 рогатых "воспитанниц". В сутки они дают 500 литров восхитительного молока. А самому Максиму это молоко и местный климат помогли избавиться от мучившей его много лет аллергии.
Фото: Владимир Аносов Фото: Владимир Аносов
Фото: Владимир Аносов

Ферму заложил еще отец Максима: мол, чем еще заниматься на пенсии? После смерти отца Максим получил наследство - небольшую, но вполне обустроенную козью ферму, расположенную почти у черта на рогах: в 70 километрах от Краснодара, в поселке Ахтырский, в котором и население-то всего 20 тысяч человек. Это почти предгорья Кавказского хребта.

В столице у Максима был налаженный быт: прожил там уже 16 лет, своя квартира и любимая работа инженером в автоцентре Toyota. Да и сельским хозяйством он никогда не занимался вплотную. Самое верное решение - продать ферму вместе с козами и вернуться в Москву... Но все оказалось не так однозначно.

Козье молоко с фермы Мякотиных с удовольствием покупали на местных сельскохозяйственных ярмарках и брали здешние сыроделы. Причем платили неплохие деньги. Просматривались перспективы увеличить стадо, а значит - и доход.

Фото: wikipedia.org
Астраханские фермеры вывели "российских герефордов"

В самом Ахтырском оказалась вполне сносная инфраструктура: есть и детские сады, и школы, и больницы. Климат теплый, с марта по декабрь температура не опускается ниже плюс 8-10 градусов (в летние месяцы - жара до плюс 40), а воздух свежий - предгорья Кавказа все-таки. До Краснодара, который недавно признали городом-миллионником, не больше двух часов на машине. Столько же времени иногда можно потратить, добираясь из одного конца Москвы в другой.

Семья сделала выбор в пользу сельской жизни. Это можно было бы назвать дауншифтингом, если бы не последовавшие успехи в козоводстве. За три года Максим отладил внутренние производственные процессы на ферме, договорился о поставках молока местным сыродельням, увеличил поголовье дойного стада, нанял рабочих... Сегодня это самая крупная козья ферма на Кубани и восьмая по величине в России. Она оказалась очень прибыльным предприятием, оставившим далеко позади столичные доходы Максима.

Фото: Владимир Аносов

На здоровье самого фермера козье молоко тоже оказало огромное влияние: в столице в течение многих лет он мучился от аллергии и был вынужден постоянно принимать таблетки, снимавшие ее симптомы. Но, переехав на Кубань и начав постоянно пить козье молоко (а куда деваться, если живешь на козьей ферме?), неожиданно для себя обнаружил, что практически полностью избавился от неприятных проявлений аллергии. А у его шестилетней дочери, раньше часто болевшей, укрепился иммунитет, и она смогла регулярно посещать детский садик, чего раньше тоже не случалось.

Конкретно

Экономика фермы

Огромную роль в работе фермы играет собственная земля, которая позволяет иметь кормовую базу, необходимую для содержания коз, и сильно снижает связанные с этим расходы. Из 167 гектаров, взятых в долгосрочную аренду на 49 лет, 47 гектаров отведено под сенокос, а 120 - под выращивание пшеницы, ячменя и кукурузы. Последние две культуры как раз и идут в качестве комбикормов для животных.

Случай

Козье молоко спасло младенца

К Максиму Мякотину обратилась одна из жительниц поселка Ахтырский, у которой новорожденный ребенок очень тяжело переносил даже грудное молоко матери. В результате недавно появившегося на свет малыша не знали, чем кормить: он то синел, то краснел, регулярно повышалась температура. Решили попробовать давать козье молоко, и эта диета пошла на пользу. Уже через пару недель ребенок смог нормально питаться не только козьим, но и материнским молоком. У него прошли все осложнения, связанные с пищеварением и аллергией.

Справка "РГ"

Чем полезно молоко

Общеизвестно, что козье молоко способствует росту иммунитета против инфекционных заболеваний за счет высокого содержания линолевой и линоленовой ненасыщенных жирных кислот. Также козье молоко отлично справляется с расстройствами кишечника и повышенной кислотностью пищеварительного сока. Оно помогает при дефиците кальция или нарушениях его усвоения, снижает риск развития рахита у грудных детей и остеопороза у пожилых, облегчает процесс восстановления после травм. Большие количества витамина B12 нормализуют обмен веществ и кроветворение. Молоко коз часто используется в качестве основы смесей для детей.

Мнение

Фермерский Клондайк

Алексей Коренев, аналитик московской группы компаний "Финам":

Фото: Владимир Аносов/РГ
Кубанский фермер сделал в поселке необычные аттракционы для детей

- Все предыдущие годы в нашей стране упор делался на производство исключительно коровьего молока. Даже в 90-е годы в России фермеры все еще не занимались разведением коз. Хотя в Европе это направление очень популярно, востребованы и сыры из козьего молока. Но пришло время, и в России тоже появился спрос на такие продукты: из-за их высоких вкусовых качеств и несомненной пользы для организма. Оказалось, что в сельском хозяйстве России козоводство - это почти пустая ниша, хотя при этом высокорентабельная. Вдобавок козы требуют значительно меньше затрат на содержание, чем коровы. И хотя козье молоко и сыры из него стоят дорого, они находят своего потребителя. Козоводство на сегодняшний день - одно из самых перспективных направлений в российском АПК.

Кредо

Правила жизни Максима Мякотина

Фото: Владимир Аносов

1. Всегда выполнять свои обязательства и в семье, и в бизнесе. Даже если другой человек тебя обманывает. Как говорится, уговор дороже денег.

2. Всегда делать добро, если есть такая возможность. Это обязательно вернется, пусть не от того человека, которому помог, а возможно, от кого-то другого.

3. Боишься - не делай, делаешь - не бойся. Если уж начал что-то, доводи до конца, не останавливайся на полдороге, не сомневайся и не бросай.

Экономика Бизнес Малый бизнес Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин обсудил на Совбезе РФ обострение ситуации в Сирии
Россия договорилась с Турцией о расчетах в нацвалютах и приеме карт "Мир"
Депутат Юмашева прокомментировала свой допрос спецслужбами США
Новак: Цена на транзит газа через Украину должна быть конкурентной
Китай выразил США протест в связи с санкциями