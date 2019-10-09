Еще три года назад Максим Мякотин не мог себе представить, что оставит Москву и переедет на Кубань, чтобы заниматься разведением коз. Сейчас у него самая большая козоводческая ферма в крае, на которой содержится 750 рогатых "воспитанниц". В сутки они дают 500 литров восхитительного молока. А самому Максиму это молоко и местный климат помогли избавиться от мучившей его много лет аллергии.

Ферму заложил еще отец Максима: мол, чем еще заниматься на пенсии? После смерти отца Максим получил наследство - небольшую, но вполне обустроенную козью ферму, расположенную почти у черта на рогах: в 70 километрах от Краснодара, в поселке Ахтырский, в котором и население-то всего 20 тысяч человек. Это почти предгорья Кавказского хребта.

В столице у Максима был налаженный быт: прожил там уже 16 лет, своя квартира и любимая работа инженером в автоцентре Toyota. Да и сельским хозяйством он никогда не занимался вплотную. Самое верное решение - продать ферму вместе с козами и вернуться в Москву... Но все оказалось не так однозначно.

Козье молоко с фермы Мякотиных с удовольствием покупали на местных сельскохозяйственных ярмарках и брали здешние сыроделы. Причем платили неплохие деньги. Просматривались перспективы увеличить стадо, а значит - и доход.

В самом Ахтырском оказалась вполне сносная инфраструктура: есть и детские сады, и школы, и больницы. Климат теплый, с марта по декабрь температура не опускается ниже плюс 8-10 градусов (в летние месяцы - жара до плюс 40), а воздух свежий - предгорья Кавказа все-таки. До Краснодара, который недавно признали городом-миллионником, не больше двух часов на машине. Столько же времени иногда можно потратить, добираясь из одного конца Москвы в другой.

Семья сделала выбор в пользу сельской жизни. Это можно было бы назвать дауншифтингом, если бы не последовавшие успехи в козоводстве. За три года Максим отладил внутренние производственные процессы на ферме, договорился о поставках молока местным сыродельням, увеличил поголовье дойного стада, нанял рабочих... Сегодня это самая крупная козья ферма на Кубани и восьмая по величине в России. Она оказалась очень прибыльным предприятием, оставившим далеко позади столичные доходы Максима.

Фото: Владимир Аносов

На здоровье самого фермера козье молоко тоже оказало огромное влияние: в столице в течение многих лет он мучился от аллергии и был вынужден постоянно принимать таблетки, снимавшие ее симптомы. Но, переехав на Кубань и начав постоянно пить козье молоко (а куда деваться, если живешь на козьей ферме?), неожиданно для себя обнаружил, что практически полностью избавился от неприятных проявлений аллергии. А у его шестилетней дочери, раньше часто болевшей, укрепился иммунитет, и она смогла регулярно посещать детский садик, чего раньше тоже не случалось.

Конкретно

Экономика фермы

Огромную роль в работе фермы играет собственная земля, которая позволяет иметь кормовую базу, необходимую для содержания коз, и сильно снижает связанные с этим расходы. Из 167 гектаров, взятых в долгосрочную аренду на 49 лет, 47 гектаров отведено под сенокос, а 120 - под выращивание пшеницы, ячменя и кукурузы. Последние две культуры как раз и идут в качестве комбикормов для животных.

Случай

Козье молоко спасло младенца

К Максиму Мякотину обратилась одна из жительниц поселка Ахтырский, у которой новорожденный ребенок очень тяжело переносил даже грудное молоко матери. В результате недавно появившегося на свет малыша не знали, чем кормить: он то синел, то краснел, регулярно повышалась температура. Решили попробовать давать козье молоко, и эта диета пошла на пользу. Уже через пару недель ребенок смог нормально питаться не только козьим, но и материнским молоком. У него прошли все осложнения, связанные с пищеварением и аллергией.

Справка "РГ"

Чем полезно молоко

Общеизвестно, что козье молоко способствует росту иммунитета против инфекционных заболеваний за счет высокого содержания линолевой и линоленовой ненасыщенных жирных кислот. Также козье молоко отлично справляется с расстройствами кишечника и повышенной кислотностью пищеварительного сока. Оно помогает при дефиците кальция или нарушениях его усвоения, снижает риск развития рахита у грудных детей и остеопороза у пожилых, облегчает процесс восстановления после травм. Большие количества витамина B12 нормализуют обмен веществ и кроветворение. Молоко коз часто используется в качестве основы смесей для детей.

Мнение

Фермерский Клондайк

Алексей Коренев, аналитик московской группы компаний "Финам":

- Все предыдущие годы в нашей стране упор делался на производство исключительно коровьего молока. Даже в 90-е годы в России фермеры все еще не занимались разведением коз. Хотя в Европе это направление очень популярно, востребованы и сыры из козьего молока. Но пришло время, и в России тоже появился спрос на такие продукты: из-за их высоких вкусовых качеств и несомненной пользы для организма. Оказалось, что в сельском хозяйстве России козоводство - это почти пустая ниша, хотя при этом высокорентабельная. Вдобавок козы требуют значительно меньше затрат на содержание, чем коровы. И хотя козье молоко и сыры из него стоят дорого, они находят своего потребителя. Козоводство на сегодняшний день - одно из самых перспективных направлений в российском АПК.

Кредо

Правила жизни Максима Мякотина

Фото: Владимир Аносов

1. Всегда выполнять свои обязательства и в семье, и в бизнесе. Даже если другой человек тебя обманывает. Как говорится, уговор дороже денег.

2. Всегда делать добро, если есть такая возможность. Это обязательно вернется, пусть не от того человека, которому помог, а возможно, от кого-то другого.

3. Боишься - не делай, делаешь - не бойся. Если уж начал что-то, доводи до конца, не останавливайся на полдороге, не сомневайся и не бросай.