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09.10.2019 19:18
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Опубликовано видео запуска ракет "Калибр" из-под воды в Черном море

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Запуск двух ракет "Калибр" с борта подводной лодки "Колпино" в Черном море попал на видео.

Фото: LCPL KENNETH LANE, USMC / wikimedia.org
Снайперский выстрел из РПГ-7 сняли на видео

На записи видно, что учения проходили в штормящем море. Подлодка погрузилась под воду. С боевого корабля Черноморского флота, ведущего наблюдение, экипажу ПЛ дана команда на проведение практических стрельб. На следующем кадре ракеты вылетают из-под воды.

Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, подводная лодка "Колпино" выполнила стрельбу крылатыми ракетами "Калибр-НК" на учениях в Черном море у берегов Крыма.

Экипаж в рамках плановой боевой подготовки нанес удар по береговой и морской целям. Ракеты поразили мишени, расположенные на побережье в районе полигона Опук и в одном из морских полигонов Черноморского флота.

Безопасность района обеспечивали 20 кораблей и вспомогательных судов ЧФ, а также самолеты морской авиации.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым ЮФО Севастополь
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