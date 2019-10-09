Опубликовано видео запуска ракет "Калибр" из-под воды в Черном море

Запуск двух ракет "Калибр" с борта подводной лодки "Колпино" в Черном море попал на видео.

На записи видно, что учения проходили в штормящем море. Подлодка погрузилась под воду. С боевого корабля Черноморского флота, ведущего наблюдение, экипажу ПЛ дана команда на проведение практических стрельб. На следующем кадре ракеты вылетают из-под воды.

Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, подводная лодка "Колпино" выполнила стрельбу крылатыми ракетами "Калибр-НК" на учениях в Черном море у берегов Крыма.

Экипаж в рамках плановой боевой подготовки нанес удар по береговой и морской целям. Ракеты поразили мишени, расположенные на побережье в районе полигона Опук и в одном из морских полигонов Черноморского флота.

Безопасность района обеспечивали 20 кораблей и вспомогательных судов ЧФ, а также самолеты морской авиации.