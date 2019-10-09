Подлодка "Колпино" выпустила ракеты "Калибр" в Черном море

Подводная лодка "Колпино" на учениях в Черном море выполнила стрельбу крылатыми ракетами "Калибр-НК". Пуски произведены из-под воды. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Сообщается, что экипаж подлодки произвел стрельбу "Калибрами" из подводного положения по береговой и морской целям у побережья Крымского полуострова.

- Ракеты поразили мишени, расположенные на побережье в районе полигона Опук и в одном из морских полигонов Черноморского флота, - отметили в военном ведомстве.

Пуски ракет были выполнены в рамках плановой боевой подготовки экипажа ПЛ. Чтобы обезопасить район проведения учений, были задействованы 20 кораблей и вспомогательных судов, а также самолеты морской авиации ЧФ.