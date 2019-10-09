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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пойду жить на остановку

Матери-одиночке из Ростова пришлось поменять работу, чтобы отстаивать свое право на жилье
Текст: Ирина Варламова (Ростов-на-Дону)
Российская газета - Неделя - Юг России № 227(7985)
Трехэтажный старинный дом в центре Ростова на улице Суворова, 7б, где живет Айла Пашалиева с двумя детьми, признан аварийным. Три года назад одинокая мать купила здесь комнату, которую сейчас оценили в 344 тысячи рублей. Что можно купить за эти деньги?
Фото: Тагир Раджавов/РГ Трещины расползаются по стенам дома. Фото: Тагир Раджавов/РГ
Трещины расползаются по стенам дома. Фото: Тагир Раджавов/РГ

- Только остановочный комплекс, наверное, - с горечью говорит Айла и рассказывает, что приобрела свое нынешнее жилье - комнату площадью 5,3 квадратных метра за 600 тысяч рублей.

Фото: Наталья Коротченко/РГ
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Одинокая мать просит чиновников вернуть ей хотя бы то, что она вложила. Но ей отвечают, что никаких нарушений в оценке имущества нет. В департаменте координации строительства администрации Ростова сказали с упреком: а зачем вы приобрели жилье в таком доме? Но в 2016 году дом не был аварийным, подлежащим сносу его признали на заседании комиссии по чрезвычайной ситуации 20 марта прошлого года. Айла была педагогом в лицее, но работу пришлось поменять. Слишком много сил и времени стали занимать хождения по инстанциям.

- Работе учителя надо отдаваться целиком, а у меня уже не оставалось сил, поэтому я устроилась работать кассиром на автовокзале с графиком - два дня через два. Вот эти два дня я трачу на то, что обиваю пороги различных структур. Боюсь, что меня могут выселить принудительно, и я с двумя детьми окажусь на улице, - говорит Айла.

Заглядываем в крохотную комнату: столик у окна, диванчик, двухярусная кровать, которая уже мала двум стремительно подрастающим девчушкам.

- Нам даже не верят, что мы живем в пятиметровой комнате, - печально улыбается Айла. Сверху донесся какой-то странный гул, мы затихли, прислушиваясь.

- Такое каждый день, все уже привыкли, но все равно страшно, это, наверное, опять стены расходятся, - объясняет мне Алина, старшая дочь Айлы.

Порой случается камнепад, и на случай эвакуации у обитателей опасного дома собрана сумка с документами и вещами. На данный момент здесь проживают 32 человека, из них 12 несовершеннолетних.

Фото: Ирина Белова/РГ
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- Мы приучились ходить бесшумно, знаем все опасные места, не забиваем гвозди в стену: боимся, дом рухнет. В двух квартирах так стены перекосило, что двери не закрываются, теперь люди живут нараспашку, - рассказывает жительница дома Елена Пятикова.

Коммунальные службы тоже считают, что дом и его обитатели в опасности. Восточная стена, где у жильцов находятся газовые колонки, отошла от здания. Из-за этого собирались отключить газ.

- Мы подписали бумаги, что в случае чего всю ответственность берем на себя. И нам газ не отключили. А теперь рискуем остаться без отопления. Из-за обрушенной стены невозможно добраться до коммуникаций, - говорит жительница Людмила Журавлева.

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