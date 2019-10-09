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09.10.2019 12:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Алуште экс-полицейского осудили на восемь лет за серию взяток

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Алуштинский городской суд вынес приговор экс-начальнику отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних городского ОМВД. Ему инкриминировали незаконное бездействие и взятки в крупном размере (часть 3 и пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ).

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Фигуранта этого дела задержали с поличным 31 августа 2017 года сотрудники УФСБ России по РК и Севастополю. Оказалось, что полученные полицейским деньги - это материальная "благодарность" за незамеченные нарушения со стороны предпринимателя, работавшего в сфере торговли.

Как сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым, всего установлены десять эпизодов получения взяток полицейским лично или с помощью посредников, в том числе в одном эпизоде фигурирует крупная сумма. Целый год полицейский закрывал глаза на нарушения бизнесменов и незаконную торговлю, а также предупреждал их о предстоящих проверках. В результате начальник отдела "наварил" более 250 тысяч рублей. Интересно, что деньги он получал через посредников, которые ранее уже были осуждены.

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Суд счел собранные следствием доказательства достаточными и приговорил фигуранта уголовного дела к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с выплатой штрафа 500 тысяч рублей. Также он лишен права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на шесть лет. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в предусмотренном законом порядке.

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