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09.10.2019 18:29
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Мама ушла в монастырь

В Астрахани открылся приют для обездоленных женщин с детьми
Текст: Наталья Коротченко
Российская газета - Неделя - Юг России № 227(7985)
В подворье Чуркинской пустыни, служившей в XIX веке обителью мужского монастыря, теперь временное пристанище для бездомных мам. Женщины живут бесплатно, им помогают психологи и юристы, сочувствующие астраханцы приносят одежду и продукты. Корреспондент "РГ" отправилась узнать, уютно ли астраханкам в приюте и что они планируют делать дальше.
Фото: Наталья Коротченко/РГ Педагоги читают детям книжки и рассказывают об окружающем мире. Фото: Наталья Коротченко/РГ
Педагоги читают детям книжки и рассказывают об окружающем мире. Фото: Наталья Коротченко/РГ

Старинный двухэтажный особняк с флигелем обнимает угол перекрестка. Из-под крыши на улицу в ряд глядят два десятка окон. Это и есть приют. Еще год назад здесь размещался факультет архитектуры госуниверситета. Но астраханская епархия вернула себе здание и вместе с фондом помощи мамам имени Святой Елисаветы обустроила для социальных проектов. Так что теперь в бывшей вузовской лаборатории - санузел, в студенческих кабинетах - жилые комнаты. На этаже есть общая кухня с плитой и холодильником - все чисто, аккуратно, на полу стоят свежие закрутки с помидорами.

Фото: личный архив Эльмиры Филипповой
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Проект реализуется на пожертвования и гранты. Одновременно здесь могут проживать десять женщин, сейчас их трое. Кстати, несмотря на то что приют в епархии, о религии здесь напоминает разве что пара икон на подоконнике у входа. В веру насильно никого не обращают.

- Начинали мы со службы помощи беременным. Сейчас же как? Пришла девушка аборт делать, и ей говорят: пожалуйста. А она это решение могла принять от безысходности: парень бросил, своего жилья нет, родственники давят: "Иди, делай", - рассказывает координатор проекта Максим Тулаев.

Врачи в женских консультациях девушкам в душу не заглядывают. С одной стороны, может, и правильно: пришла, значит, все обдумала. Но вот появились в медучреждениях плакаты "Спаси жизнь", и в приют стали обращаться. Одна из первых постоялиц - 23-летняя Гульмира. Девушка жила со старшей сестрой, работала в кафе. Мечтала о своей семье, но, когда забеременела, герой ее романа отцовство не признал, а сестра отправила на аборт. Сейчас в приюте психологи-волонтеры помогают Гульмире восстановиться эмоционально и ведут переговоры с родными. Если ее не примут дома, то разрешат остаться в приюте и после родов.

Фото: Оксана Карелина
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В коридоре встречаю девушку с ведром и тряпкой. Завидев меня, она робко сторонится. Это Галя. Она вышла убраться в соседней комнате, куда скоро заедут новые постоялицы. В приюте есть правила: девушки следят за чистотой сами, а также покупают продукты и готовят. Но можно кое-что взять в пункте гуманитарной помощи, он открыт здесь же, на первом этаже: астраханцы часто приносят одежду, игрушки, кухонную утварь, детские смеси.

Галя живет в приюте с дочкой Мариной. Мама Гали умерла, отец пьет, с мужем давно развелась. Раньше снимала квартиру, но осталась без работы и платить стало нечем. Переночевав с дочкой на лавочке, Галя решилась прийти сюда.

Договор на проживание в приюте заключается на месяц. Его продлевают в том случае, если видят, что женщина не только благами пользуется, но и своими силами старается выкарабкаться из кризисной ситуации. Например, ищет работу.

Фото: Ольга Бухарова
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- Мне сначала было не по себе, - признается Галя. - Раньше я хорошо зарабатывала, а здесь, по сути, иждивенка. У меня даже телефона своего нет, он разбился. Работу я сейчас ищу, и с дочкой хожу по врачам. Мне помогли здесь оформить справки. Сейчас с юристами готовим документы, чтобы я вступила в наследство после мамы. Я не знала, что имею на это право. А здесь мне все объяснили. Так что хотя бы что-то получу и смогу купить квартиру.

Уходя из приюта, я услышала веселый детский гам. Заглянула в комнату: пятеро ребятишек увлеченно играли. Оказалось, сюда можно на полдня привести ребенка. При желании - оставить пожертвование или помочь по хозяйству. Например, занавески повесить. А самим сбегать по делам. За детьми присматривают сестры милосердия, социальные психологи и педагоги. Они читают детям сказки, рассказывают об окружающем мире и учат рисовать. А еще мечтают купить в комнату стол для песочной терапии и открыть буфет, чтобы мамы, которые не имеют возможности водить детей в детский сад, могли оставлять их здесь на целый день.

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