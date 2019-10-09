В Астрахани после мальчишника возбудили уголовное дело

Виновник мальчишника, который состоялся в Астрахани, стал фигурантом уголовного дела.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, инцидент произошел в кафе. Будучи пьяным, 30-летний жених во время мальчишника подсел к посетительнице заведения, которая отмечала день рождения подруги, и вытащил у нее смартфон стоимостью 50 тысяч рублей.

34-летняя астраханка обнаружила пропажу гаджета лишь дома. А похититель телефона, протрезвев утром перед свадьбой, предпочел выбросить чужой телефон на заднем дворе своего дома.

"Впоследствии имущество было возвращено законной владелице", - отметили в пресс-службе ведомства.