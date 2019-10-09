Крымский государственный театр юного зрителя, созданный на базе международного центра театрального искусства "Золотой ключик" в Евпатории, открыл первый сезон. Не громкой премьерой, а творческим вечером со скромным названием "Жизнь замечательных людей".

Вечер получился теплым и семейным, как и анонсировал худрук театра Андрей Пермяков. В воссозданной на основной сцене гримерке (эдакий бэкстейдж наоборот) артисты ТЮЗа откровенно рассказали зрителям о своей жизни в искусстве.

Многие артисты нового театра до этого играли в молодежной "Студии 22", созданной Пермяковым в 2007 году. Сейчас в труппе ТЮЗа восемнадцать человек, причем не только крымчане, но и приехавшие из Курска, Орла, Самары, Уфы, Петрозаводска, Казани, Тольятти, Таганрога и Саратова. В 2014 году Крым объединился с Россией, а в 2019-м первый крымский ТЮЗ объединил театралов необъятной страны.

- Наш ТЮЗ - театр-дом, поэтому мы решили открыть первый сезон по-домашнему, - отметил его художественный руководитель. - Вполне возможно, что формат вечеров "театр в театре" станет одной из добрых традиций коллектива.

Пермяков назвал символичным, что первый в республике ТЮЗ внесли в единый государственный реестр юрлиц 22 августа, в день рождения одного из основателей "Золотого ключика" - его отца Олега Пермякова. Его имя, по словам худрука, скоро будет носить театр. Само же созданное более 30 лет назад учреждение стало структурным подразделением последнего. Кстати, в новом сезоне "Ключик" выпустит три спектакля: "Зайцы", "Эй, ты, - здравствуй!" и "Война глазами детей".

Труппа собирается представить свои премьеры весной. Так, в марте Анастасия Пермякова представит интерактивный спектакль "Мюнхгаузен" по мотивам произведения Рудольфа Эриха Распе. Премьерную волну в апреле подхватит Сергей Новиков с постановкой "Братец Лис & братец Кролик шоу" по мотивам сказок американского писателя Джоэля Харриса.

Интригует совершенно не театральный, казалось бы, жанр, в котором создан спектакль - вечернее телевизионное ток-шоу (late night talk show).

Май 2020 года ознаменуется новой после большого творческого перерыва работой генерального директора ТЮЗа, режиссера и сооснователя "Золотого ключика" Нины Пермяковой. К 75-летию Великой Победы она подарит зрителям спектакль "А зори здесь тихие..." по мотивам одноименной повести Бориса Васильева.

P.S.

После генерального восстановления в репертуар театра войдут полюбившиеся "ключиковским" зрителям спектакли "Вождь краснокожих", "Цветик-семицветик" и "Снежная королева". На новогодних праздниках ТЮЗ порадует крымчан и гостей полуострова сразу тремя музыкальными представлениям: "Питер Пэн", "Щелкунчик" и "Серебряный олень".

Поздравляя Крымский театр юного зрителя с открытием, глава Союза театральных деятелей России, народный артист РФ Александр Калягин пожелал коллективу воплощения всего задуманного и неизменной зрительской любви.

- Вы - замечательные талантливые люди, любите свое дело, отважно и мужественно преодолевали все трудности, а теперь также неистово будете созидать и строить свой театр, - сказал он.