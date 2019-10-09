Новости

В России разоблачена финансировавшая террористов организация 10:52
В Крыму при пожаре в частном доме погибли два человека 10:46
В Ростове солдату вынесли приговор за убийство таксиста 10:42
Посвященное МЦД голосование стартовало в проекте "Активный гражданин" 10:41
Черноморский банк торговли и развития отказывается от расчетов в долларах 10:37
Новый Skoda Rapid для России: первое изображение и дата премьеры 10:36
В почту и облако Mail.ru можно войти по отпечатку пальца 10:30
Съемные квартиры подорожали в большинстве городов России 10:28
В Хабаровске собака напала на детей 10:23
Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам 10:19
Похитителю часов у игрока "Краснодара" Ари грозит десять лет тюрьмы 10:08
В Кургане нашли "подпольный крематорий" медицинских отходов 10:04
Пермские ученые готовятся очищать подземные воды от нефти 09:55
Песков назвал "рецидивом старого" доклад Сената США о влиянии РФ 09:45
Сотрудник стадиона отключил VAR, чтобы зарядить телефон 09:30
Безработная из Югры получила 40 млн от продажи несуществующих квартир 09:29
Российский союз туриндустрии нашел замену Турции 09:16
В России впервые за год подешевели автомобили с пробегом 09:00
В Саратовской области расследуют пытки утюгом в отделе полиции 08:59
Житель Магадана случайно узнал о собственном кредите 08:50
DJ Smash простил избивших его пермяков 08:49
Блогеры сравнили стоимость продуктов в России и на Украине 08:42
Lada Van не будет, но в планах - другие новинки 08:17
Приморский силач Иван Савкин сдвинул с места контейнеровоз 08:01
В Роскачестве объяснили, как не купить испорченную рыбу и икру 08:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
ВС разъяснил, как получить деньги за неработающую бытовую технику
ВС разъяснил, как получить деньги за неработающую бытовую технику
09.10.2019 10:12
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Театр из "ключика"

В Евпатории появился первый в республике ТЮЗ
Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 227(7985)
Крымский государственный театр юного зрителя, созданный на базе международного центра театрального искусства "Золотой ключик" в Евпатории, открыл первый сезон. Не громкой премьерой, а творческим вечером со скромным названием "Жизнь замечательных людей".
Многие артисты ТЮЗа раньше играли в молодежной "Студии 22". Фото: Светлана Усольцева Многие артисты ТЮЗа раньше играли в молодежной "Студии 22". Фото: Светлана Усольцева
Многие артисты ТЮЗа раньше играли в молодежной "Студии 22". Фото: Светлана Усольцева

Вечер получился теплым и семейным, как и анонсировал худрук театра Андрей Пермяков. В воссозданной на основной сцене гримерке (эдакий бэкстейдж наоборот) артисты ТЮЗа откровенно рассказали зрителям о своей жизни в искусстве.

Многие артисты нового театра до этого играли в молодежной "Студии 22", созданной Пермяковым в 2007 году. Сейчас в труппе ТЮЗа восемнадцать человек, причем не только крымчане, но и приехавшие из Курска, Орла, Самары, Уфы, Петрозаводска, Казани, Тольятти, Таганрога и Саратова. В 2014 году Крым объединился с Россией, а в 2019-м первый крымский ТЮЗ объединил театралов необъятной страны.

Фото: Пресс-служба министерства культуры РФ
Названы победители кинофестиваля "Евразийский мост"

- Наш ТЮЗ - театр-дом, поэтому мы решили открыть первый сезон по-домашнему, - отметил его художественный руководитель. - Вполне возможно, что формат вечеров "театр в театре" станет одной из добрых традиций коллектива.

Пермяков назвал символичным, что первый в республике ТЮЗ внесли в единый государственный реестр юрлиц 22 августа, в день рождения одного из основателей "Золотого ключика" - его отца Олега Пермякова. Его имя, по словам худрука, скоро будет носить театр. Само же созданное более 30 лет назад учреждение стало структурным подразделением последнего. Кстати, в новом сезоне "Ключик" выпустит три спектакля: "Зайцы", "Эй, ты, - здравствуй!" и "Война глазами детей".

Труппа собирается представить свои премьеры весной. Так, в марте Анастасия Пермякова представит интерактивный спектакль "Мюнхгаузен" по мотивам произведения Рудольфа Эриха Распе. Премьерную волну в апреле подхватит Сергей Новиков с постановкой "Братец Лис & братец Кролик шоу" по мотивам сказок американского писателя Джоэля Харриса.

Фото: Государственный академический музыкальный театр Республики Крым
Крымский театр привез на Урал четыре фуры декораций

Интригует совершенно не театральный, казалось бы, жанр, в котором создан спектакль - вечернее телевизионное ток-шоу (late night talk show).

Май 2020 года ознаменуется новой после большого творческого перерыва работой генерального директора ТЮЗа, режиссера и сооснователя "Золотого ключика" Нины Пермяковой. К 75-летию Великой Победы она подарит зрителям спектакль "А зори здесь тихие..." по мотивам одноименной повести Бориса Васильева.

P.S.

После генерального восстановления в репертуар театра войдут полюбившиеся "ключиковским" зрителям спектакли "Вождь краснокожих", "Цветик-семицветик" и "Снежная королева". На новогодних праздниках ТЮЗ порадует крымчан и гостей полуострова сразу тремя музыкальными представлениям: "Питер Пэн", "Щелкунчик" и "Серебряный олень".

Поздравляя Крымский театр юного зрителя с открытием, глава Союза театральных деятелей России, народный артист РФ Александр Калягин пожелал коллективу воплощения всего задуманного и неизменной зрительской любви.

- Вы - замечательные талантливые люди, любите свое дело, отважно и мужественно преодолевали все трудности, а теперь также неистово будете созидать и строить свой театр, - сказал он.

Культура Театр Драматический театр Культура Театр Музыкальный театр Культура Театр Шоу Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков назвал "рецидивом старого" доклад Сената США о влиянии РФ
Российский союз туриндустрии нашел замену Турции
Парламент Нидерландов одобрил идею изучить роль Украины в деле МН17
Минпромторг не нашел оснований для роста цен на воду
Блогеры сравнили стоимость продуктов в России и на Украине