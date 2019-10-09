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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Защита от темных времен

Текст: Руслан Мельников
Российская газета - Неделя - Юг России № 227(7985)
В калмыцком городе Лагань появилась самая большая в Европе статуя Будды Майтрея.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма РК Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма РК
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма РК

Несмотря на плохую погоду, в церемонии открытия огромной позолоченной скульптуры высотой 13,5 метра и весом 30 тонн участвовали 2000 человек, которые специально для этого приехали с разных концов степной республики. А возле местного буддистского храма - хурула - представители всех районов Калмыкии установили юрты с блюдами калмыцкой кухни для всех желающих.
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- Будда Майтрея - это Будда грядущего. Есть поверие, что учение Будды живет пять тысяч лет. По истечении этого времени настанут темные времена, начнутся войны, болезни и голод, а жизнь человека сократится до 10 лет. И лишь затем придет Будда Майтрея. Чтобы прервать темные времена и Будда грядущего пришел поскорее, калмыки и все буддисты мира почитают Будду Майтрея и возводят статуи, - рассказал "РГ" пресс-секретарь центрального хурула Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни" Амур-Санан Кензеев.

Впрочем, для Калмыкии статуя Будды Майтрея имеет не только культовое и архитектурное значение, но и является объектом паломнического туризма. По словам и. о. министра культуры и туризма Республики Калмыкия Хонгора Эльбикова, статуя станет местом притяжения российских и иностранных буддистов.

Идея возвести статую Будды в Лагани возникла в 2011 году. Чтобы получить благословение на строительство статуи, представители буддистской общины и настоятель лаганского хурула специально отправились в Индию к далай-ламе. Статуя строилась на пожертвования верующих. А особая ее сакральность заключается еще и в том, что внутрь скульптуры заложены священные для всех буддистов реликвии и субстанции.

Общество Религия Филиалы РГ Юг России ЮФО Калмыкия
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