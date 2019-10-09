В Крыму при пожаре в частном доме погибли два человека

В селе Владиславовка Кировского района Крыма на пожаре в частном одноэтажном доме погибли женщина и мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

Возгорание произошло в ночь на среду. Сообщение о пожаре в доме на улице Гоголя поступило в службу спасения в 02.20. Вместе со специалистами Главного управления МЧС по Крыму к месту происшествия прибыли пожарные.

- Из-за того, что пожар случился ночью, его заметили очень поздно, когда огонь успел охватить практически все строение, - рассказал глава республиканского МЧС Сергей Шахов. - Также произошло обрушение кровли. Пожарные провели разведку задымленных помещений и обнаружили там два газовых баллона. Огнеборцы незамедлительно вынесли их в безопасное место.

Кроме того, за минувшие сутки в результате пожаров в частных домах в селе Денисовка Симферопольского района и в селе Известковое Красногвардейского района погибли два человека.