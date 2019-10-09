Впервые использованная на полуострове реверсивная схема на восточном въезде в Симферополь зарекомендовала себя хорошо: движение ускорилось, а ДТП на этом участке стало меньше. Эксперимент продлится еще месяц, после чего его могут провести еще на нескольких улицах.

Первый в Республике Крым участок дороги с реверсивным движением создали в середине августа: от перекрестка с улицей Глинки до улицы Арекет. Летом, в пик курортного сезона, здесь скапливались огромные пробки.

Сейчас реверсивное движение на этом участке осуществляется с шести утра до полуночи: до полудня две полосы в сторону Симферополя, после полудня - в сторону Керчи. В остальное время суток ездить по реверсивной полосе нельзя - с обеих сторон горит "красный крест".

Особый режим введен и в воскресные вечера: когда люди возвращаются с дач, ехать в город можно по двум полосам.

Как рассказали в ГИБДД, первые недели водители привыкали к новой схеме движения - нарушали боковой интервал или неправильно перестраивались, не включая при этом поворот. Отсюда частые аварии. Но со временем ситуация начала улучшаться.

- Эксперимент продолжается и после окончания активной фазы курортного сезона, потому что пока это единственный оптимальный вариант борьбы с пробками на этом участке, - говорит начальник отделения дорожного надзора УГИБДД МВД по Республике Крым капитан полиции Даниэль Маритиросов. - Наши наблюдения показывают: при дежурящих нарядах ДПС люди не едут под "красный крестик", если же их нет - сразу появляются нарушители. Но, тем не менее, ДТП на этом участке стало гораздо меньше. Ведь раньше у некоторых водителей не хватало терпения, и они выезжали на середину через сплошную линию.

Будет ли продолжен эксперимент на этом и других участках симферопольских дорог - специалисты минтранса, службы автодорог и ГИБДД решат до конца года. Пока изучается такая возможность на южном въезде в столицу.

- Рассматривался вариант реверсивного движения вдоль строящейся Соборной мечети до выезда на объездную, - пояснил Маритиросов. - Уже есть черновые проекты с учетом выделения автобусной остановки и создания карманов для общественного транспорта. Но вопрос еще рассматривается.

Также изучается возможность использования реверса на проблемных участках дорог в Большой Алуште и Большой Ялте, где есть всего три полосы движения.

Мнение

Иван Новиков, директор автошколы:

- Восточный въезд в город стал заметно свободнее. Надо признать, что многие водители после получения прав больше не открывают ПДД, хотя возможно на экзаменах в ГИБДД и отвечали на вопрос о реверсивном движении. А сегодня многие, увидев соответствующую разметку, с трудом вспоминают, что же она значит. Раньше на уроках в автошколе я мог ученикам только на словах и схемах объяснить, что такое реверс, а теперь впервые могу наглядно показать его. По-моему, это очень эффективное решение.