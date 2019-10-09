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09.10.2019 10:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В России разоблачена финансировавшая террористов организация

Текст: Руслан Мельников

Сотрудникам силовых структур удалось разоблачить организацию, которая занималась сбором средств для террористов.

Как сообщает СК РФ, она действовала в девяти российских регионах. Речь идет о Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Татарстане, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском и Ставропольском краев, а также Тюменской области.

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По информации силовиков, злоумышленникам удалось, прикрываясь благотворительными целями, собрать больше шести миллионов рублей. На эти деньги, переведенные за рубеж, финансировались теракты в Сирии. Сбор средств осуществлялся в интернете. Также была создана группа в мессенджере, в которую приглашались те, кто соглашался участвовать в финансировании террористической организации.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 25-летнего мужчину и его сестру - 30-летнюю женщину. Возбуждено уголовное дело.

"По версии следствия, с февраля 2015 года брат с сестрой, находясь на территории Кабардино-Балкарской Республики, осуществляли сбор денежных средств для финансирования международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда Российской Федерации)", - говорится в сообщении СК РФ.

Проведено более 90 обысков по месту жительства контрагентов фигурантов уголовного дела. В результате были обнаружены и изъяты около 60 банковских карт, около шести тысяч долларов США, 10 мобильных устройств, планшетные компьютеры и ноутбуки, а также экстремистская литература.

В отношении контрагентов задержанных брата и сестры также возбуждены уголовные дела.

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