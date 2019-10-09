В Ростове солдату вынесли приговор за убийство таксиста

В Ростове-на-Дону суд вынес приговор военнослужащему, который обвинялся в убийстве в августе прошлого года водителя такси и угоне автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

В ходе судебного разбирательства установлено, что рядовой контрактной службы из Томской области находился на отдыхе в Сочи решил улучшить "свое материальное положение". Жертвой контрактника оказался местный таксист на автомобиле Toyota Corolla. Подсудимый напал на него и нанес несколько ударов ножом, и желая скрыть улики вывез тяжело раненного мужчину на свалку. После чего, обложив автомобильными шинами, поджег. По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшего наступила от отравления дымом и термического воздействия пламени.

Затем преступник уехал к родственникам в поселок Горячий Ключ, где и был задержан.

В соответствии с приговором суда Чугунов признан виновным и ему назначено 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, осужденный обязан выплатить потерпевшей стороне более одного миллиона рублей.