В Волгоградском театре юного зрителя отыскали пакеты со 150 старыми фотопленками, в которых запечатлена полувековая история этого учреждения культуры. На скрученных в рулоны негативах сохранились фотографии спектаклей, о которых только старожилы и помнят. Были и неожиданные находки. Например, обнаружили кадр с юным Аристархом Ливановым, который начинал свою карьеру в местном ТЮЗе.

- Для нас это самый настоящий клад, - рассказал директор ТЮЗа Альберт Авходеев. - Особенно снимок с Ливановым. Практически весь его курс Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии прислали по распределению в Волгоград. Отсюда он ушел в армию, а потом поступил в наш же драмтеатр имени Горького. Кстати, ранее в том же драматическом театре выступали такие известные на всю страну актеры, как Олег Басилашвили и Иннокентий Смоктуновский.

Волгоградский ТЮЗ впервые принял зрителей весной 1970 года. Впрочем, это было второе рождение театра в городе. Был ведь еще и Сталинградский ТЮЗ, который эвакуировали в 1942 году в Казань. Здание, где до войны давали представления, разрушило прямым попаданием фашистской бомбы.

Найденные негативы были сделаны Иваном Соломенцевым, артистом того самого довоенного ТЮЗа в Сталинграде. Потом он служил в Волгоградском драмтеатре. А с возрождением Театра юного зрителя Соломенцев стал в нем штатным фотографом.

В комитете культуры Волгоградской области сообщили, что сейчас идет перевод пленок в цифровой формат. Только это позволит сохранить уникальные материалы для потомков. Уже есть первые результаты: так, восстановлен фоторяд двух спектаклей: "Конька-Горбунка" и идеологически выверенной пьесы Михаила Шатрова "Именем революции". Ставить ее приезжал даже режиссер Малого театра Михаил Новохижин. И как раз на этом снимке виден молодой Аристарх Ливанов в роли Феликса Дзержинского.

Впоследствии Ливанову часто будут предлагать изобразить на экране офицеров, в том числе белогвардейских.

Некоторые лица никто из сотрудников театра узнать не мог. Поэтому восстановить имена пытаются с помощью ветеранов сцены. А вот в принце Дэльхияре (спектакль "Будьте готовы, ваше высочество!" 1972 года) сразу разглядели актрису Российского академического молодежного театра Наталью Рязанову. Она тоже начинала в Волгограде. И даже первой в труппе ТЮЗа получила в 1978 году звание заслуженной артистки РСФСР.