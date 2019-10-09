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09.10.2019 16:11
Проект: В регионах

Волгоградский губернатор представил в Москве проект обводнения поймы

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
На всероссийской агропромышленной выставке “Золотая осень”, проходящей в столице, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров представил первым лицам правительства РФ проект обводнения Волго-Ахтубинской поймы.
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

- Это крупнейшая речная долина, которую образовали реки Волга и Ахтуба. Ее протяженность - 450 километров, ширина - до 40 километров, - сказал Бочаров. - На сегодняшний день мы приступили к проектированию, которое завершится к концу 2020 года. Строительство комплекса гидротехнических сооружений даст возможность, с одной стороны, решить часть экологических проблем на территории, где проживают 500 тысяч человек, с другой - увеличить практически вдвое мелиорацию и объем производства овощей.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Волгоградский губернатор начал формирование нового кадрового ресурса

Этот проект подкреплен федеральным финансированием. Идея строительства гидротехнических сооружений на Ахтубе поддержана руководством страны.

Как отметили в пресс-службе администрации Волгоградской области, после введения в строй этих гидрообъектов АПК региона должен получить мощный стимул к развитию. Перед аграриями стоит задача вдвое нарастить объемы производства овощей - до 2,2 миллиона тонн в год, а также мощность перерабатывающих предприятий, что позволит обеспечить не только потребности региона, но и на 20 процентов снизить зависимость страны от импортной овощной продукции.

Волгоградская область является лидером по объемам средств, направленных из федерального бюджета на развитие мелиорации. В 2019 году выделено почти 570 миллионов рублей. До конца декабря в эксплуатацию введут 18 новых участков общей площадью около восьми тысяч гектаров.

Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоградская область – регион побед
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