Жителя Ростовской области осудили за шпионаж в пользу Украины

Житель поселка Чертково Ростовской области Владимир Моргунов признан виновным в государственной измене и шпионаже в пользу Украины.

Как сообщает пресс-служба Ростовского областного суда, 72-летний местный житель был задержан оперативниками ФСБ в ноябре прошлого года. В ходе обыска у него дома обнаружено большое количество сим-карт, десять коробок от мобильных телефонов, а также два паспорта России и Украины. Документы были оформлены на подсудимого.

В ходе следствия установлено, что подсудимый передавал информацию куратору из спецслужб иностранного государства встречаясь в обусловленных местах на украинской стороне. О встречах они предварительно договаривались по телефону.

"Зарубежную разведку интересовала ситуация в различных сферах экономики, общественно-политической жизни приграничного Чертковского района, а также информация о дислокации военной техники, силах и средствах, привлекаемых для охраны границы", - сообщили в Ростовском областном суде.

Под тяжестью доказательств подсудимый согласился с предъявленными ему обвинениями и избрал особый порядок принятия судебного решения. Ему назначено 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и с последующим ограничением свободы сроком на один год.