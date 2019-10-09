Безработная из Югры получила 40 млн от продажи несуществующих квартир

25 жителей Сургута и района попались на удочку мошенницы, предлагавшей купить недвижимость по соблазнительно низкой цене. Сотрудники угрозыска установили личность аферистки и арестовали ее.

Безработная 39-летняя женщина обманывала не только жителей своего родного города, но и Ямала, Челябинской и Тюменской областей. Она представлялась сотрудницей администрации Сургута и предлагала желающим приобрести недорогое жилье. Потенциальные покупатели отдавали ей миллионы рублей, фактически - под честное слово. Получив деньги, она начинала рассказывать клиентам, что процедура оформления документов затягивается по разным надуманным причинам. На самом деле никаких квартир на продажу не было вовсе.

"Предварительный ущерб составляет не менее 40 миллионов рублей, и это только на территории Югры", - подчеркнули в пресс-службе главка МВД автономного округа.

Мошенницу задержали сотрудники полиции Екатеринбурга, когда она получала очередные деньги от "покупателя". Ее арестовали и поместили в изолятор.

Уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество" завели в Сургуте, в Челябинской и Тюменской областях, а также на Ямале. Максимальное наказание за преступление - срок до 10 лет.