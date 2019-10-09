Артинскому городскому округу, что на юго-западе Свердловской области, выделили 20 миллионов рублей из бюджета региона на проектирование трех объектов социальной инфраструктуры и площадки под комплексное жилищное строительство в селе Сажино. Дома предназначены для специалистов будущей молочно-товарной фермы.

О создании к 2021 году крупного животноводческого комплекса на базе действующего предприятия стало известно в июле во время выставки "Иннопром", где правительство региона, банк и инвестор подписали об этом соглашение. Проект предполагает производство сырого молока высокого качества объемом 41 тонна в сутки и строительство новой фермы на 1,8 тысячи фуражных коров с полным циклом выращивания молодняка. На проектную мощность она выйдет в 2022 году. Общий объем инвестиций к тому моменту составит 1,72 миллиарда рублей: миллиард предоставит банк, 720 миллионов - частные вложения.

Сейчас на агропредприятии очень высокий износ основных средств - стенки коровника едва ли не разваливаются. Планируется увеличить число рабочих мест со 161 до 186-ти, создав при этом 49 высокотехнологичных. Специалистам обещают зарплату в 35 тысяч рублей, но вопрос в том, найдутся ли желающие?

- Сейчас на ферме из 84 работников 60 процентов имеют образование 8-9 классов, 34 процента - с начальным профессиональным или средним, высшее - только у шести процентов. Между тем 18 вакансий из 21-й предполагают наличие диплома института либо техникума: нужны агрономы, зоотехники, ветврачи, фельдшеры. Нанять 18 специалистов на стороне - это значит привезти в Сажино 18 семей. А здание детсада в аварийном состоянии, отсутствует спортплощадка. Врач хороший, но помещение общеврачебной практики нуждается в ремонте, как и Центр культуры. Ну и, конечно, молодежи нужно современное жилье, хорошие дороги (норме сейчас соответствует только пять процентов. - Прим. ред.), - перечисляет проблемы территории Татьяна Сененко, руководитель сельхозпредприятия.

Если предприятия не позаботятся о том, чтобы закрепить кадры и привлечь новые, вряд ли госпрограмма будет реализована

Это значит, что жилье для перспективных кадров необходимо строить. При подготовке площадки решили использовать опыт того же холдинга в селе Мальцево Курганской области. Там возведение нового микрорайона для молодых кадров обошлось в 156 миллионов рублей и продлилось три года. По словам Сененко, благодаря тому что проект поддержал департамент АПК и глава Шадринского района, он попал в региональную программу "Устойчивое развитие сельских территорий". Удалось объединить несколько мер господдержки и привлечь 90 миллионов рублей из федерального бюджета, еще 52 миллиона - из областного, остальное - частные вложения. На эти деньги построили 20 домов для работников хозяйства, учителей, медиков, участкового, сотрудников сельской администрации - всего почти 1,5 тысячи квадратных метров. Кроме того, в Мальцево появился новый детсад на 60 мест и физкультурно-оздоровительный центр на 600 человек с разборными трибунами. Ко всем объектам подведен газ и другие коммуникации. Новый микрорайон соединен с населенным пунктом дорогой. На строительство домов граждане получили субсидии.

- Селяне, как правило, не знают о своих правах. Если предприятия не позаботятся о том, чтобы закрепить кадры и привлечь новые, вряд ли госпрограмма будет реализована. Также в помощь - программы для бюджетников "Сельский учитель" и "Сельский доктор". Мы как работодатели провели большую разъяснительную работу: проанализировали данные о составе семей, жилищных условиях, наличии маткапитала, помогли людям собрать документы и подтвердить наличие собственных средств на строительство (выдавали займы сотрудникам в размере 30 процентов от стоимости сметы). Наша внутренняя служба заказчика открыла для получателей субсидий спецсчета, оказывала услуги по выбору проекта дома, подрядчиков, приемке построенных объектов. Сейчас помогает выкупать землю. Аналогичную схему финансирования ИЖС через господдержку хотим использовать в Артинском районе, - рассказала Татьяна Сененко.

Свердловское министерство АПК рассчитывает попасть с этим проектом в федеральную программу "Современный облик сельских территорий", принятую в мае 2019 года. На ее реализацию до 2025 года заложено 2,28 триллиона рублей, в том числе на развитие жилищного строительства - 690 миллиардов. Цель - сократить отток населения из сел. Социальная инфраструктура для Сажино, по расчетам главы сугубо сельскохозяйственного Артинского района Алексея Константинова, обойдется в 407 миллионов, только на проектно-сметную документацию требуется 42 миллиона рублей. Согласительная комиссия пока выделила вдвое меньше, а документы должны быть готовы к апрелю 2020-го, чтобы привлечь федеральные средства.

Мнение

Ирина Чупина, профессор кафедры управления и права УрГАУ:

- В Свердловской области более 150 заброшенных деревень, ежегодно из реестра выбывает 20 сельских населенных пунктов. У этого три основные причины: неразвитая инфраструктура (за последние годы количество деревенских школ уменьшилось примерно в 1,7 раза, медицинских организаций - в четыре раза); безработица и высокие потребительские цены. Справедливости ради надо признать, что урбанизация - процесс общемировой. Даже создание хороших условий для проживания полностью не остановит миграцию. Нужны рабочие места, а следовательно, инвестиции. Найти инвестора для глухой провинции непросто, пашню берут охотно, а вкладываться в развитие села не хотят. Без поддержки государства тут не обойтись. Надо сделать все, чтобы деньги по госпрограмме "Современный облик сельских территорий" использовались рационально. Какие села развивать, а какие расселять, должны решать местная власть и жители.