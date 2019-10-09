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09.10.2019 12:48
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Югра признана лидером в реализации национальной политики в России

Текст: Елена Панова
Югра становится лидером в реализации государственной национальной политики в России, заявил в ходе форума национального единства, который проходит в эти дни в Ханты-Мансийске, заместитель руководителя администрации главы государства, ответственный секретарь совета по межнациональным отношениям Магомедсалам Магомедов. Об этом "РГ" сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона.
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

- Сегодня можно с уверенностью сказать, что форум доказал свою востребованность. Стал прекрасной площадкой для прямого диалога между органами государственной власти, институтами гражданского общества, экспертами в области государственной национальной политики, - Магомедсалам Магомедов.

По его словам, всероссийский форум проходит на Югорской земле не случайно. В Ханты-Мансийске в прошлом году под руководством главы государства прошло заседание Совета по межнациональным отношениям, на нем были приняты важнейшие решения в области государственной национальной политики. Кроме того, прошли масштабные мероприятия, приуроченные к открытию Года языков коренных народов России.

Кроме того, как уже сообщала "РГ", это первый регион России, в котором был создан институт представительства коренных народов в законодательном органе. Так, в структуре регионального парламента работает Ассамблея представителей коренных этносов Севера. Проводится огромная работа по защите прав ханты, манси и ненцев, проживающих в Югре. Опыт региона по формированию межнационального мира и согласия представителей различных народностей населяющих округ, активно заимствуют и другие территории страны.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
В Югре стартовал форум национального единства

- Югра становится лидером России по реализации государственной национальной политики и площадкой для проведения важнейших крупных мероприятий. Искренне благодарю вас, Наталья Владимировна, ваших коллег за внимание к вопросам государственной важности, - подчеркнул заместитель руководителя администрации главы государства, обращаясь к главе Югры и всем участникам форума. - Главная формула стратегии отечественной национальной политики - это укрепление единства российской нации при сохранении этнокультурной самобытности народов России. Сохранить мир и согласие можно через непрерывное взаимодействие, конструктивный диалог всех вовлеченных в эту сферу специалистов с институтами гражданского общества. Я уверен, что всероссийский форум национального единства - это яркий пример такого диалога.

Отметим, участниками всероссийский форума национального единства в Югре стали более 600 делегатов из 41 субъекта России.

В программе форума запланировано проведение конференций, выставок, круглых столов, семинаров-практикумов с участием представителей научно-экспертного сообщества, религиозных организаций, общественных объединений и разных уровней власти.

Так, в частности, в рамках форума в режиме видео-конференц-связи пройдет Всероссийская межрелигиозная конференция. Заключительный этап II Всероссийского конкурса лучших практик в сфере национальных отношений. Всероссийский образовательный мастер-класс "ЭтНик" и еще целый ряд значимых мероприятий.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Югра. Энергия Севера
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