Почти десять лет потребовалось деревенским жителям, чтобы на их тревожные сигналы об уничтожении старинного соснового бора обратили внимание силовики и власти. Злоумышленники наказаны, но борьба еще не закончена.

Санаторная

"В Курганской области две пенсионерки встали на защиту Гослесфонда около их деревни, чтобы спасти его от преступной вырубки под видом садоводства. Там целый детектив с уголовными делами. Напишите, пожалуйста, про них. Люди должны знать: лес можно сохранить, несмотря на воров и коррупционеров". Это письмо в "Российскую газету" прислал Евгений Кузнецов из села Лесниково Кетовского района. Мы встретились с ним. Женя познакомил меня с замечательными людьми, действительно, настоящими героями - почетными жителями села, заслуженным учителем России Светланой Антоновной Московенко, которая на тот момент была главой Лесниковской сельской Думы, и депутатом этой Думы Верой Борисовной Швейнгрубер. Обе активистки давно на пенсии, но продолжают трудиться на общественном поприще. Во время встречи выяснилось: Женя Кузнецов и сам сыграл большую роль в сохранении реликтового хвойного леса возле деревни Санаторной.

Санаторная входит в состав Лесниковского сельсовета. Она полностью оправдывает свое название: свежий воздух, лес, река. Чисто, красиво, спокойно. До Кургана - 20 минут на машине. Местные чиновники быстро сообразили, как неплохо нажиться на этих красотах, и стали продавать в Санаторной участки под строительство в обход закона. Коттеджи росли как грибы после дождя. Некоторые по виду не уступают дворцам: с колоннами, террасой, балюстрадой. Один из новых кварталов появился на месте бывших ферм, где после развала совхозов местные жители организовали выгон для скота, или поскотину, как они говорят.

- В 1990-е учителям по полгода не платили зарплату, - вспоминает Светлана Московенко. - В деревне тогда почти каждый держал корову, стадо было довольно большим, поскотина находилась напротив поселения. В 2011-м мы увидели, что нашим пастбищем кто-то заинтересовался: власти начали раздавать землю под садоводческие кооперативы. При этом никаких попыток обсудить застройку с жителями районные и сельские чиновники не предпринимали. На все наши вопросы отвечали: население растет, необходимо расширять границы населенных пунктов, все законно.

Между тем строительство шло стремительно, коттеджи вплотную приблизились к знаменитому старинному бору на окраине деревни. Его требовалось во что бы то ни стало сохранить.

- Представляете, две хрупкие женщины - Светлана Антоновна и Вера Борисовна - зимой по пояс в снегу отправились в лес, чтобы не дать спилить деревья, - восхищался храбростью землячек Женя. - А у мужиков в руках пилы и неизвестно что на уме… Всякое могло произойти.

"Хрупкие женщины" били во все колокола, ходили по инстанциям, писали запросы в прокуратуру, областное правительство, депутатам в региональную и Госдуму. Умоляли: остановите уничтожение вековых сосен! А в ответ получали: рассмотрим, разберемся… У Веры Борисовны набралось две коробки отписок. Некоторые чиновники открыто смеялись в лицо и выгоняли из кабинета.

- Шли бы вы, бабушки, домой варежки вязать, и не лезьте не в свое дело, - заявил один из районных деятелей.

В августе 2014 года глава региона установил мораторий на вырубку сосновых лесов в санаторных и рекреационных зонах Кетовского района, а спустя год его нарушили. Среди реликтовых сосен прорубили просеки, а на окраине бора появился первый бетонный фундамент под коттедж. На защиту бора поднялась вся деревня, начались сходы. Ради спасения леса санаторцы готовы были перекрыть трассу.

"Борок"

На одном из таких сходов в 2015 году Евгений Кузнецов и познакомился со Светланой Антоновной и Верой Борисовной. Правда, тогда им двигал, по его словам, личный интерес. Женя был инвалидом и по закону имел право получить участок без торгов. Он написал заявление еще в 2012-м, но в администрации его постоянно отфутболивали: нет свободной земли. А тем временем раздавали направо и налево участки нужным людям. Кроме Кузнецова, кстати, в льготной очереди в Лесниковском сельсовете стояло около пятидесяти человек: многодетные семьи, участники и ветераны боевых действий, молодые специалисты. Всех кормили обещаниями. Сельчане заговорили о коррупции.

Представляете, две хрупкие женщины зимой по пояс в снегу отправились в лес, чтобы не дать спилить деревья

Их наконец услышали. Областная прокуратура начала проверку. В результате против бывших первого замглавы администрации и начальника комитета по управлению муниципальным имуществом Кетовского района, глав Лесниковского и Введенского сельсоветов и их соучастницы-предпринимательницы завели уголовное дело. Вскрылась действительно хитроумная коррупционная схема. Оказалось, еще в 2011 году администрация района передала восемь гектаров земли в реликтовом лесу в аренду на пять лет потребительскому дачному кооперативу (ПДК) "Борок". А дальше следите за датами. 4 июня 2013 года кооператив получил участок в собственность. Его площадь в десять с лишним раз превышала установленную законом норму, а цена была в 30 раз ниже рыночной. 19 июня ПДК зарегистрировал на землю право собственности, 25 июня его продал. 26 июня учредители приняли решение о ликвидации кооператива.

Второй покупатель поделил 8 гектаров на несколько больших участков и продал. Третий размежевал участки примерно на 50 мелких наделов и тоже успешно сбыл. Причем все покупатели были хорошо знакомы между собой, а руководил их действиями создатель кооператива "Борок". Эта схема подробно описана в 63 томах уголовного дела. В декабре 2018-го Кетовский районный суд приговорил чиновников, за исключением главы Введенского сельсовета, у которого истек срок давности привлечения к уголовной ответственности, и их соучастницу к условному лишению свободы на срок от 3 до 6 лет. Но затем облсуд условные сроки заменил на реальные. Подсудимые использовали мошеннические схемы не только в Санаторной, но и в других населенных пунктах. Ущерб бюджету оценили более чем в 40 миллионов рублей. Бывших чиновников взяли под стражу в зале суда.

Рано ставить точку

20 июня областной суд всех участников сделок по продаже земли признал недобросовестными приобретателями, им предписано передать участки в сосновом бору муниципалитетам с возвращением им статуса "земли, государственная собственность на которые не разграничена". О том, что чиновники распоряжались чужой землей, в деревне Санаторной узнали сами, причем совершенно случайно. Вот как об этом рассказывал Евгений Кузнецов:

- Мы продолжали писать письма с требованием сохранить лес уже новому руководству области. В феврале этого года, когда на улице стоял мороз 38 градусов, мне позвонил лесник. Сказал: после моих писем им приказано выехать на место, но неясно, где эти участки находятся. Я сел в машину и показал, куда двигаться. Доезжаем до края леса, лесник достает свои карты и говорит: "Так это же Гослесфонд! Кто его разрешил продавать?". Я понял: надо идти в федеральные структуры.

Департамент лесного хозяйства по УрФО, куда обратился Евгений, в мае подал иск о признании участков на территории бывшего кооператива "Борок" относящимися к категории земель лесного фонда. 30 сентября Кетовский районный суд вынес решение: производство по делу прекратить, поскольку земельные участки из владения граждан уже истребовали и вернули им статус земель неразграниченного пользования. Другими словами, у физлиц участки изъяли, но к Гослесфонду не отнесли. По сути, сейчас ставится вопрос об изменении их категории, что по закону входит в полномочия органов местного самоуправления.

В окружном департаменте ждут, когда получат на руки решение суда. В ведомстве "РГ" рассказали, что от своих требований не отказываются и готовы их защищать в вышестоящей инстанции. Трое собственников участков тоже, наверное, не будут сидеть сложа руки, а попытаются оспорить апелляционное определение облсуда и вернуть землю. Словом, точку в этом деле ставить рано.

Кстати

В прошлом году Санаторная отметила 330-летие, сосновый бор, по словам старожилов, гораздо старше. Санаторцы предложили на месте спиленных деревьев, прямо на просеке, заложить аллею памяти. На деревья прикрепить таблички с именами земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны. Пусть тогда рубят, если рука поднимется!

К сожалению, Женя Кузнецов уже не узнает, чем эта история закончилась. За несколько дней до суда по иску окружного департамента он умер. Дело чести районных властей предоставить участок его семье. Ведь по вине чиновников он не получил землю и вынужден был бороться за восстановление справедливости. Тем более по делу о сосновом бору Кузнецов признан потерпевшим наравне с остальными льготниками. Кстати, 8 сентября сельчане избрали Женю и Веру Борисовну Швейнгрубер в сельскую Думу.