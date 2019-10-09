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09.10.2019 18:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале чиновника Минобороны РФ осудили за взятки на 27 миллионов

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Представителя Минобороны РФ, отвечавшего за госприемку продукции миасского ГРЦ имени Макеева признали виновным в получении взяток в особо крупном размере. Магнитогорский гарнизонный суд приговорил его к пяти с половиной годам колонии строгого режима и штрафу в размере 28,8 миллиона рублей. В качестве дополнительного наказания он лишен права занимать руководящие должности в госорганах сроком еще на шесть лет, сообщили в среду в УФСБ региона.

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- Суд установил, что с 2013 года осужденный, являясь должностным лицом, ежемесячно получал взятки в суммах от 300 до 750 тысяч рублей от коммерческих предприятий за общее покровительство при исполнении государственного оборонного заказа. Общая сумма подношений составила 27 миллионов рублей - сообщили в пресс-службе УФСБ региона. - По ходатайству прокуратуры суд обратил в доход государства три объекта недвижимости осужденного общей стоимостью в 21,7 миллиона рублей.

Как уже сообщала "РГ", уполномоченного Минобороны РФ в марте этого года задержали в Миассе при получении взятки на сумму около миллиона рублей. Операции предшествовала длительная оперативная разработка УФСБ. Под прицел контрразведки представитель госприемки попал из-за любви к дорогой недвижимости.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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